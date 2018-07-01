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عــاجل و بالفيديو..هذه حقيقة وفاة مشجعة رجــاوية بسبب خطأ طبي داخل مصحــة بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 19:22 عــاجل و بالفيديو..هذه حقيقة وفاة مشجعة رجــاوية بسبب خطأ طبي داخل مصحــة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
عــاجل و بالفيديو..هذه حقيقة وفاة مشجعة رجــاوية بسبب خطأ طبي داخل مصحــة بالدارالبيضاء
متابعة منا لخبر وفاة مشجعة رجاوية شابة داخل مصحة خاصة بمدينة الدارالبيضاء، يومه الجمعة، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن وفاة الفتاة جاءت نتيجة مرض كانت تعاني منه على مستوى الزائدة الدودية''

شــوف تيفي: م غ

 متابعة منا لخبر وفاة مشجعة رجاوية شابة داخل مصحة خاصة بمدينة الدارالبيضاء، يومه الجمعة، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن وفاة الفتاة جاءت نتيجة مرض كانت تعاني منه على مستوى الزائدة الدودية"

و كشفت مصادرنا من داخل المصحة الخاصة،أنه خلافا لما تم الترويج له، توفيت الفتاة نتيجة مرضها ،نافية أن تكون الوفاة ناتجة عن خطأ طبي.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما توفيت شابة جميلة مشجعة لفريق الرجاء البيضاء، صباح يومه الجمعة ، بعدما دخلت في كامل صحتها بمصحة خصة لاستئصال "الزائدة الدودية ،إلا أن وافتها المنية لأسباب مجهولة.

و قد أصيبت عائلة الشابة ( خديجة( التي تبلغ من العمر قيد حياتها 22 سنة،( أصيبت) بالصدمة عندما علمت بوفاة ابنتها .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب وفاة شابة رجاوية

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