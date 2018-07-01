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البرلمان الفرنسي يقر مشروع القانون حول اللجوء والهجرة

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 19:13 البرلمان الفرنسي يقر مشروع القانون حول اللجوء والهجرة | دولي
البرلمان الفرنسي يقر مشروع القانون حول اللجوء والهجرة
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الأربعاء مشروع قانون حول اللجوء والهجرة الذي أثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية.

شوف تيفي: مصطفى ضو

 أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الأربعاء مشروع قانون حول اللجوء والهجرة الذي أثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية.

القانون الجديد يخفض المهلة المطلوبة للتقدم بطلب اللجوء والهجرة ودراسته في أجل ستة أشهر بدلا من 11 شهرا المعمول بها حاليا ، إضافة تسهيل طرد المرفوض طلبهم وكذا تسريع استقبال المستوفين للشروط، لإنجاح الاندماج والحد من الهجرة الكثيفة.

القانون الذي اعتبره اليسار كالعادة، "قانونا غير إنساني" معارضا بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما مع إمكان وضع أطفال خلف القضبان 

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