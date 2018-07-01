خــاص..هــاعلاش تم منع بيع الحوالة ديال العيد فكراجات البيضاء ﻿

على خلفية قرار منع عرض أضاحي العيد للبيع بالكراجات، قال بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك: ''جرت العادة أن وزارة الداخلية كانت دائما تأمر المجالس البلدية في المدن بعدم الترخيص للمحلات في

شوف تيفي: جمال الديابي

على خلفية قرار منع عرض أضاحي العيد للبيع بالكراجات، قال بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك: ''جرت العادة أن وزارة الداخلية كانت دائما تأمر المجالس البلدية في المدن بعدم الترخيص للمحلات في المدن لبيع الأغنام، ورغم ذلك استمرت الظاهرة، لكن هذه السنة هناك حزم في تطبيق هذا القانون لمنع إخضرار لحوم الأضاحي مرة أخرى''.

وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك : أن هذا التقنين، يدخل في إطار السياسة التي اتخذتها الحكومة وبالخصوص وزارة الفلاحة، ومنع بيع الخرفان في كراجات الدار البيضاء وغيرها من المدن، جاء حتى لا نقع في المشكل الذي واجهه المغاربة السنة الماضية، والمتمثل كما قلت في إخضرار لحوم الأضاحي.

وانسجاما مع هذا التوجه، تم حصر محلات البيع في نقط محددة، وفي أسواق نموذجية ستخضع للمراقبة.'' مشيرا أنه ''على الساكنة أن تساعد السلطات المحلية بالتبليغ بمن يقوم بخرق هذا القانون، وعدم كراء الكراجات لتجار الخرفان لأن فيه سلامة لهم في الأحياء بالدرجة الأولى، وحفاظا على جمالية المدينة''.