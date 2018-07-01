فضيحة جديدة..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد..شوفو الكارثة ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مساء اليوم الجمعة مقطع فيديو فضيع، التقطته أجنبية من داخل مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد.

شوف تيفي:

تناقلت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مساء اليوم الجمعة مقطع فيديو فضيع، التقطته أجنبية من داخل مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد.



ويظهر من خلال الفيديو الذي تبلغ مدته 16 دقيقة، الحالة الكارثية التي يعيش فيها مرضى الأمراض العقلية.

وأثار مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد، صدمة الفتاة الأجنبية حيث ذرفت الدموع نظرا للحالة المزرية التي يعيش فيها المرضى خاصة وأنهم يفترشون الأرض ويتقاسمون وجباتهم رفقة القطط.



وأمام هذا الأمر وفور تداول الفيديو على نطاق واسع بالمواقع التواصلية، عبر نشطاء هاته المواقع عن غضبهم مطالبين الجهات المسؤولة عن قطاع الصحة التدخل والوقوف على حيثيات هذا الموضوع.



جدير بالذكر، أن سائحة فرنسية التقطت بحر الأسبوع الجاري مقطع فيديو من داخل مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء عرت من خلاله الواقع المرير الذي يعيش على وقعه المستشفى.