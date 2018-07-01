 بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما قامت به ﻿
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بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما قامت به

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 18:52 بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما قامت به | مجتمع
بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما قامت به
علمت شوف تيفي أن الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان بباريس تطالب من المجلس العلمي الأعلى مراسلة وزير العدل والحريات، محمد أوجار، للتدخل في قضية المهاجر المغربي الذي توفي يوم 24 يوليوز الماضي

شوف تيفي :

علمت شوف تيفي أن الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان بباريس تطالب من المجلس العلمي الأعلى مراسلة وزير العدل والحريات، محمد أوجار، للتدخل في قضية المهاجر المغربي الذي توفي يوم 24 يوليوز الماضي بفرنسا والذي تقرر حرقه برغبة من أبنائه وزجته الكاثوليكية.

وأضافت مصادرنا، أن عائلة المهاجر المغربي تقدمت بالنقد اليوم الجمعة عقب إصدار محكمة بوردو حكمها النهائي المتمثل في حرق ابنها.

وكانت محكمة الإستئناف بفرنسا قد أيدت حكم المحكمة الإبتدائية ببوردو ليلة البارحة الخميس والمتمثل في حرق المهاجر المغربي المسلم.

وكان المهاجر المغربي قد لقي مصرعه يوم 24 يوليوز المنصرم على إثر لسعة حشرة سامة

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شوف تيفي مجتمع حرق دفن مغربي كاثوليكية

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