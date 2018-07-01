العثماني: حزب العدالة و التنمية استطاع أن يقطع الطريق على الكثير من التأويلات الكيدية ﻿

أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المنطلقات التي قام عليها حزب ''المصباح'' بنيت على أساس أنه ''حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية... تجمع بين الإسلامية وبين الأفق الوطني

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أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المنطلقات التي قام عليها حزب ''المصباح'' بنيت على أساس أنه ''حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية... تجمع بين الإسلامية وبين الأفق الوطني الإصلاحي''.

وأضاف العثماني، خلال فعاليات الملتقى الـ 14 لشبيبة العدالة والتنمية، اليوم الجمعة 3 غشت الجاري بالدار البيضاء، في كلمة تأطيرية لشبيبة الحزب ألقيت قبل قليل بالحي الجامعي عين الشق البيضاء، أن الحزب استطاع من خلال هذه المنطلقات أن يقطع الطريق على الكثير من التأويلات الكيدية، مشددا على أن تأكيد الحزب على المرجعية الإسلامية ''لا يعني تفرده بالدين واحتكاره لهذه المرجعية''، بل هو ''تعبير عن فهم راق للإسلام باعتباره دين رحمة وإصلاح ورقي بالممارسة السياسية لتحقيق أفكار نبيلة في المجتمع''.