سكــوب..صــدام يبتز الستاتي مقابل 10 ملايين وهكذا رد الفنان الشعبي بعد تسجيل صوتي مُــثير ﻿

تعرض الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي للابتزاز، بعدما حاول اليوتوبور المعروف بصدام إسقاطه في الفخ الذي سقط فيه قبل ذالك عدد من المغاربة من بينهم الرابور ''مــسلم''.

''شوف تيفي''م ج''

تعرض الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي للابتزاز، بعدما حاول اليوتوبور المعروف بصدام إسقاطه في الفخ الذي سقط فيه قبل ذالك عدد من المغاربة من بينهم الرابور ''مــسلم''.

و حاول المتحدث حسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' ،يومه الجمعة إيهامه أنه مسؤول بشركة كندية تروج صورة إيجابية عن مهرجان موازين حيث عرض عليه مبلغ 40 مليون سنتيم مقابل حضوره في ندوة صحفية لترويج صورة إيجابية عن المهرجان.

وحسب مضمون الاتصال المتداول فإن ''الستاتي'' رفض الدخول في تفاصيل الفكرة بعدما أحسن أن الاتصال غير صادق و الفكرة ملغومة.

و أيام بعد تسجيل هذه المكالمة التي توصلت بها ''شوف تيفي'' عاود المتصل التواصل مع الستاتي و طلب منه منحه مبلع 10 ملايين مقابل عدم نشره و إلا سيفضح أمره عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما فعل مع ''مسلم''.

و معلوم أن الستاتي، شارك هذه السنة في فعاليات مهرجان موازين و حطم رقما قياسيا جديدا في مسيرته.