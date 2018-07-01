عــاجل:اعتــقال الزوج اللي قتل مراتو الحامل بتمــارة+ فيديو ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الصخيرات تمارة، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطه في جريمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت،

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الصخيرات تمارة، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطه في جريمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهبت ضحيتها زوجته صباح أمس الخميس بحي المغرب العربي بمدينة تمارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات والجرائم العنيفة، بتعريض زوجته لطعنات قاتلة باستعمال السلاح الأبيض، وذلك لأسباب غير معروفة، قبل أن تمكن الأبحاث الميدانية المكثفة من تحديد مكانه، وتوقيفه زوال اليوم بإقامة الصباح بمدينة الرباط.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الملابسات والظروف المحيطة بهذه الجريمة.