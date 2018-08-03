غريب و بالصــورة..عروسين بأيت ملول يتفاجآن بهدية غريبة من أحد الضيوف '' ﻿

تفاجأت إحدى العائلات بجماعة تمسية التابعة لاقليم انزكان أيت ملول، بعد نهاية حفل زفاف أقامته لأحد أبنائها بالعثور على هدية مثيرة من أحد الضيوف، الذين حضروا للزفاف عبارة عن قالبين اثنين مصنوعين من

شوف تيفي:أيت ملول

تفاجأت إحدى العائلات بجماعة تمسية التابعة لاقليم انزكان أيت ملول، بعد نهاية حفل زفاف أقامته لأحد أبنائها بالعثور على هدية مثيرة من أحد الضيوف، الذين حضروا للزفاف عبارة عن قالبين اثنين مصنوعين من الجبص في غطاء قالب السكر،وأثارت هذه الهدية استغراب العروسين .

وانتقلت صورة الهدية المثيرة لتغزو مواقع التواصل الإجتماعي وتسيل لعاب الكثير من رواد ''الفيسبوك'' لتنهال التعليقات المستهجنة لهذا الفعل وصاحب الفكرة المجهول الهوية.

ومن جانب آخر، عبر الكثير من أبناء المنطقة عن سخريتهم مما وصفوه ب ''الكرم الحتمي''، خاصة وأن هذه الهدية ستبقى راسخة في أذهان العروسين وكذا عائلتهما، متسائلين في نفس الوقت عن الرسالة التي يود صاحبها تمريرها من وراء هديته الغير المسبوقة، فيما استنكر آخرون ما أقدم عليه الضيف معبرين عن سخطهم من مثل هذه السلوكات التي تنتقص من قيمة ومكانة العروسين مؤكدين على أن الزفاف السوسي لا يمت بصلة لهذا الفعل المشين وقال سعيد في هذا الصداد ''ناس سوس معروفين بالأخلاق والحشمة والنبل ولسيت هذه الأعمال من شيمهم حشومة نشوفو بحال هادشي عندنا فسوس..''