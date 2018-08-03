عــاجل و بالصــور..وفاة رجــاوية جميلة داخل مصحــة بالدارالبيضاء ﻿

دخلت لمصحة خاصة بالدارالبيضاء والابتسامة لم تفارق محياها اعتقادا منها أنها ستعود لحضن والدتها بعد ساعات ،إلا أن الأقدار كانت عكس ذلك بعدما غابت عن الوعي و توقف قلبها.

شــوف تيفي: م غ

دخلت لمصحة خاصة بالدارالبيضاء والابتسامة لم تفارق محياها اعتقادا منها أنها ستعود لحضن والدتها بعد ساعات ،إلا أن الأقدار كانت عكس ذلك بعدما غابت عن الوعي و توقف قلبها.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما توفيت شابة جميلة مشجعة لفريق الرجاء البيضاء، صباح يومه الجمعة ، بعدما دخلت في كامل صحتها بمصحة خصة لاستئصال ''الزائدة الدودية ،إلا أن وافتها المنية لأسباب مجهولة.

و قد أصيبت عائلة الشابة ( خديجة( التي تبلغ من العمر قيد حياتها 22 سنة،( أصيبت) بالصدمة عندما علمت بوفاة ابنتها .

سنعود لكم بمزيد من التفاصيل بالفيديو...