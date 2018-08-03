 عــاجل و بالصــور..وفاة رجــاوية جميلة داخل مصحــة بالدارالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خــاص..هــاعلاش تم منع بيع الحوالة ديال العيد فكراجات البيضاء | مجتمع

خــاص..هــاعلاش تم منع بيع الحوالة ديال العيد فكراجات البيضاء

فضيحة جديدة..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد..شوفو الكارثة | مجتمع

فضيحة جديدة..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد..شوفو

بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما قامت به | مجتمع

بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما

هام للمغاربة..أسابيع قبل حلول العيد الكبير..منــع بيع الحوالة بالكراجات | مجتمع

هام للمغاربة..أسابيع قبل حلول العيد الكبير..منــع بيع ''الحوالة'' بالكراجات

العثماني: حزب العدالة و التنمية استطاع أن يقطع الطريق على الكثير من التأويلات الكيدية | بوليتيك

العثماني: حزب العدالة و التنمية استطاع أن يقطع الطريق على الكثير من التأويلات الكيدية

سكــوب..صــدام يبتز الستاتي مقابل 10 ملايين وهكذا رد الفنان الشعبي بعد تسجيل صوتي مُــثير | ثقافة و فنون

سكــوب..صــدام يبتز الستاتي مقابل 10 ملايين وهكذا رد الفنان الشعبي بعد تسجيل صوتي مُــثير

عــاجل:اعتــقال الزوج اللي قتل مراتو الحامل بتمــارة+ فيديو | حوادث و حقوق

عــاجل:اعتــقال الزوج اللي قتل مراتو الحامل بتمــارة+ فيديو

غريب و بالصــورة..عروسين بأيت ملول يتفاجآن بهدية غريبة من أحد الضيوف | مجتمع

غريب و بالصــورة..عروسين بأيت ملول يتفاجآن بهدية غريبة من أحد الضيوف ''

عــاجل و بالصــور..وفاة رجــاوية جميلة داخل مصحــة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور..وفاة رجــاوية جميلة داخل مصحــة بالدارالبيضاء

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عــاجل و بالصــور..وفاة رجــاوية جميلة داخل مصحــة بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 17:26 عــاجل و بالصــور..وفاة رجــاوية جميلة داخل مصحــة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
عــاجل و بالصــور..وفاة رجــاوية جميلة داخل مصحــة بالدارالبيضاء
دخلت لمصحة خاصة بالدارالبيضاء والابتسامة لم تفارق محياها اعتقادا منها أنها ستعود لحضن والدتها بعد ساعات ،إلا أن الأقدار كانت عكس ذلك بعدما غابت عن الوعي و توقف قلبها.

شــوف تيفي: م غ

دخلت لمصحة خاصة بالدارالبيضاء والابتسامة لم تفارق محياها اعتقادا منها أنها ستعود لحضن والدتها بعد ساعات ،إلا أن الأقدار كانت عكس ذلك بعدما غابت عن الوعي و توقف قلبها.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما توفيت شابة جميلة مشجعة لفريق الرجاء البيضاء، صباح يومه الجمعة ، بعدما دخلت في كامل صحتها بمصحة خصة لاستئصال ''الزائدة الدودية ،إلا أن وافتها المنية لأسباب مجهولة.

و قد أصيبت عائلة الشابة ( خديجة( التي تبلغ من العمر قيد حياتها 22 سنة،( أصيبت) بالصدمة عندما علمت بوفاة ابنتها .

سنعود لكم بمزيد من التفاصيل بالفيديو...

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب فيديو تفاصيل صور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل:اعتــقال الزوج اللي قتل مراتو الحامل بتمــارة+ فيديو | حوادث و حقوق

عــاجل:اعتــقال الزوج اللي قتل مراتو الحامل بتمــارة+ فيديو

في أقل من 24 ســاعة..اعتقال سارق سيارة من سيدة بعين حرودة | حوادث و حقوق

في أقل من 24 ســاعة..اعتقال سارق سيارة من سيدة بعين حرودة

للمرة الثانية..عون سلطة يدهس مواطنا بسيارته ويلوذ بالفرار بفاس | حوادث و حقوق

للمرة الثانية..عون سلطة يدهس مواطنا بسيارته ويلوذ بالفرار بفاس

توقيف شخصين يقومان بمطاردة سائقي سيارات الأجرة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

توقيف شخصين يقومان بمطاردة سائقي سيارات الأجرة بالدارالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة ..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الامراض العقلية ببرشيد..شوفو الكارثة..مرضى كياكلو من الأرض بدون رعاية | قنوات أخرى
منذ 39 دقيقة

فضيحة ..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الامراض العقلية ببرشيد..شوفو الكارثة..مرضى كياكلو من الأرض بدون رعاية

فيديو يُدمي القلوب..مشا حارك لسويسرا باش يعالج الأم ديالو من السرطان غرق فبحيرة و الأم المكلومة تناشد المسؤولين..جيبو ليا ولدي ندفنو حدايا | خارج البلاطو

فيديو يُدمي القلوب..مشا حارك لسويسرا باش يعالج الأم ديالو من السرطان غرق فبحيرة و الأم المكلومة تناشد المسؤولين..جيبو ليا ولدي ندفنو حدايا

بعد طول غياب.. الشاب بلال يعود بأغنية صيفية جميلة ! | قنوات أخرى

بعد طول غياب.. الشاب بلال يعود بأغنية صيفية جميلة !

رغم الفيروس..إقبال كبير على الكرموس الهندي وهاشنو خاصكم تاكلـو | خارج البلاطو

رغم الفيروس..إقبال كبير على الكرموس الهندي وهاشنو خاصكم تاكلـو

﻿

آخر المستجدات

خــاص..هــاعلاش تم منع بيع الحوالة ديال العيد فكراجات البيضاء | مجتمع
منذ 13 دقيقة

خــاص..هــاعلاش تم منع بيع الحوالة ديال العيد فكراجات البيضاء

فضيحة جديدة..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد..شوفو الكارثة | مجتمع

فضيحة جديدة..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد..شوفو

بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما قامت به | مجتمع

بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما

هام للمغاربة..أسابيع قبل حلول العيد الكبير..منــع بيع الحوالة بالكراجات | مجتمع

هام للمغاربة..أسابيع قبل حلول العيد الكبير..منــع بيع ''الحوالة'' بالكراجات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.