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شركة إفريقيــا تكذب ما تروجه بعض وسائل الإعلام من تقديم عروض تجارية تتنافى مع العروض الرسمية

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 17:12 شركة إفريقيــا تكذب ما تروجه بعض وسائل الإعلام من تقديم عروض تجارية تتنافى مع العروض الرسمية | بوليتيك
شركة إفريقيــا تكذب ما تروجه بعض وسائل الإعلام من تقديم عروض تجارية تتنافى مع العروض الرسمية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبــرا مغلوطا، بالإعتماد على رابط وهمي، يزعـــم بتقديم شركة أفريقيا لعروض تجارية تتنافى مع العروض الرسمية التي تقدمها الشركة لزبنائها، والتي يمكن الإطلاع عليها من

 شوف تيفي

 تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبــرا مغلوطا، بالإعتماد على رابط وهمي، يزعـــم بتقديم شركة أفريقيا لعروض تجارية تتنافى مع العروض الرسمية التي تقدمها الشركة لزبنائها، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للشركة.

 وأعلنت الشركة أنها ستتخذ جميع السبل القانونية والمتابعة القضائية للدفاع عن مصالح زبنائها وحقوقها، وذلك لما تشكله هذه الأخبار الكاذبة ومحاولات النصب من خطر وضرر على مصالح المستهلك والشركة .

 كما حذرت شركة أفريقيــا الرأي العام من تصديق الخبر الذي نشرته إحدى المواقع دون تحري وتدقيق، والــذي اعتمد فيه على رابط غير موجود، ومن الممكن بسهولة التحقق من عدم صدقيته.

 

‫شوف تيفي

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