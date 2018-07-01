في أقل من 24 ســاعة..اعتقال سارق سيارة من سيدة بعين حرودة ﻿

تمكنت فرقة الدراجين التابعة لمنطقة أنفا وبتعاون مع عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية غاندي خلال الساعات الأولى من ليلة الخميس-الجمعة من القبض على شاب أقدم على سرقة سيارة خفيفة من سيدة بمنطقة

شوف تيفي :

تمكنت فرقة الدراجين التابعة لمنطقة أنفا وبتعاون مع عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية غاندي خلال الساعات الأولى من ليلة الخميس-الجمعة من القبض على شاب أقدم على سرقة سيارة خفيفة من سيدة بمنطقة عين حرودة ضواحي الدارالبيضاء في الصباح الباكر من يوم أمس الخميس.

وفي تفاصيل الواقعة، كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن السارق الشاب استغل غياب السائقة أثناء عملية تسخين سيارتها، ليقوم بسرقتها وغادر المكان إلى وجهة مجهولة.

وأضافت مصادرنا، أن صاحبة السيارة وبعد عملية السرقة التي تعرضت لها، تقدمت بشكاية لدى مصلحة الدرك الملكي بعين حرودة، لتتجند الأخيرة وتُشعر الدائرات الأمنية لمدينة الدارالبيضاء بالواقعة.

هذا وفي ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، تم القبض على السارق بمنطقة عين الذئاب في حدود الساعة الثانية ليلا بعد مطاردة هوليودية ليتم تسليمه بعدها إلى رجال الدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان بالزي المدني.

وبهذا وبعد تسليم السيارة لصاحبتها، تم اعتقال المعني بالأمر ومتابعته بالمنسوب إليه.