 للمرة الثانية..عون سلطة يدهس مواطنا بسيارته ويلوذ بالفرار بفاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البرلمان الفرنسي يقر مشروع القانون حول اللجوء والهجرة | دولي

البرلمان الفرنسي يقر مشروع القانون حول اللجوء والهجرة

خــاص..هــاعلاش تم منع بيع الحوالة ديال العيد فكراجات البيضاء | مجتمع

خــاص..هــاعلاش تم منع بيع الحوالة ديال العيد فكراجات البيضاء

فضيحة جديدة..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد..شوفو الكارثة | مجتمع

فضيحة جديدة..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد..شوفو

بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما قامت به | مجتمع

بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما

هام للمغاربة..أسابيع قبل حلول العيد الكبير..منــع بيع الحوالة بالكراجات | مجتمع

هام للمغاربة..أسابيع قبل حلول العيد الكبير..منــع بيع ''الحوالة'' بالكراجات

العثماني: حزب العدالة و التنمية استطاع أن يقطع الطريق على الكثير من التأويلات الكيدية | بوليتيك

العثماني: حزب العدالة و التنمية استطاع أن يقطع الطريق على الكثير من التأويلات الكيدية

سكــوب..صــدام يبتز الستاتي مقابل 10 ملايين وهكذا رد الفنان الشعبي بعد تسجيل صوتي مُــثير | ثقافة و فنون

سكــوب..صــدام يبتز الستاتي مقابل 10 ملايين وهكذا رد الفنان الشعبي بعد تسجيل صوتي مُــثير

عــاجل:اعتــقال الزوج اللي قتل مراتو الحامل بتمــارة+ فيديو | حوادث و حقوق

عــاجل:اعتــقال الزوج اللي قتل مراتو الحامل بتمــارة+ فيديو

غريب و بالصــورة..عروسين بأيت ملول يتفاجآن بهدية غريبة من أحد الضيوف | مجتمع

غريب و بالصــورة..عروسين بأيت ملول يتفاجآن بهدية غريبة من أحد الضيوف ''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

للمرة الثانية..عون سلطة يدهس مواطنا بسيارته ويلوذ بالفرار بفاس

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 17:04 للمرة الثانية..عون سلطة يدهس مواطنا بسيارته ويلوذ بالفرار بفاس | حوادث و حقوق
للمرة الثانية..عون سلطة يدهس مواطنا بسيارته ويلوذ بالفرار بفاس
في واقعة خطيرة، دهس عون سلطة بمدينة فاس يسير بسرعة جنونية وسط الطريق، مواطنا بسيارته، مما تسبب في إرساله للعناية المركزة.

شوف تيفي

في واقعة خطيرة، دهس عون سلطة بمدينة فاس يسير بسرعة جنونية وسط الطريق، مواطنا بسيارته، مما تسبب في إرساله للعناية المركزة.

وعلمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، صباح يومه الجمعة، أن عون سلطة قام مساء أمس الخميس 02 غشت 2018 بدهس مواطن بسيارته الخفيفة من نوع "داسيا" أمام مسجد لالة سلمى بباب الفتوح بمدينة فاس، وهو ما تسبب في إرساله إلى عناية المركزة.

وتضيف المصادر ذاتها، أن عون السلطة، التابع لمقاطعة "الويزات" كان يسير بسرعة جنونية و تعمد دهس الضحية، وحسب شهود عيان فإن عون السلطة لم ينتظر قدوم السلطات للقيام بالإجراءات القانونية ولاذ بالفرار إلى وجهه غير معلومة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عون سلطة مواطن يدهس فرار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل:اعتــقال الزوج اللي قتل مراتو الحامل بتمــارة+ فيديو | حوادث و حقوق

عــاجل:اعتــقال الزوج اللي قتل مراتو الحامل بتمــارة+ فيديو

عــاجل و بالصــور..وفاة رجــاوية جميلة داخل مصحــة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور..وفاة رجــاوية جميلة داخل مصحــة بالدارالبيضاء

في أقل من 24 ســاعة..اعتقال سارق سيارة من سيدة بعين حرودة | حوادث و حقوق

في أقل من 24 ســاعة..اعتقال سارق سيارة من سيدة بعين حرودة

توقيف شخصين يقومان بمطاردة سائقي سيارات الأجرة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

توقيف شخصين يقومان بمطاردة سائقي سيارات الأجرة بالدارالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة ..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الامراض العقلية ببرشيد..شوفو الكارثة..مرضى كياكلو من الأرض بدون رعاية | قنوات أخرى
منذ 41 دقيقة

فضيحة ..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الامراض العقلية ببرشيد..شوفو الكارثة..مرضى كياكلو من الأرض بدون رعاية

فيديو يُدمي القلوب..مشا حارك لسويسرا باش يعالج الأم ديالو من السرطان غرق فبحيرة و الأم المكلومة تناشد المسؤولين..جيبو ليا ولدي ندفنو حدايا | خارج البلاطو

فيديو يُدمي القلوب..مشا حارك لسويسرا باش يعالج الأم ديالو من السرطان غرق فبحيرة و الأم المكلومة تناشد المسؤولين..جيبو ليا ولدي ندفنو حدايا

بعد طول غياب.. الشاب بلال يعود بأغنية صيفية جميلة ! | قنوات أخرى

بعد طول غياب.. الشاب بلال يعود بأغنية صيفية جميلة !

رغم الفيروس..إقبال كبير على الكرموس الهندي وهاشنو خاصكم تاكلـو | خارج البلاطو

رغم الفيروس..إقبال كبير على الكرموس الهندي وهاشنو خاصكم تاكلـو

﻿

آخر المستجدات

البرلمان الفرنسي يقر مشروع القانون حول اللجوء والهجرة | دولي
منذ 2 دقائق

البرلمان الفرنسي يقر مشروع القانون حول اللجوء والهجرة

خــاص..هــاعلاش تم منع بيع الحوالة ديال العيد فكراجات البيضاء | مجتمع

خــاص..هــاعلاش تم منع بيع الحوالة ديال العيد فكراجات البيضاء

فضيحة جديدة..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد..شوفو الكارثة | مجتمع

فضيحة جديدة..فيديو صادم يهــز المغاربة..أجنبية أخرى صورات مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد..شوفو

بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما قامت به | مجتمع

بعد قرار حرق مهاجر مغربي بفرنسا .. الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان تدخل على الخط و هذا ما

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.