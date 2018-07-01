للمرة الثانية..عون سلطة يدهس مواطنا بسيارته ويلوذ بالفرار بفاس ﻿

في واقعة خطيرة، دهس عون سلطة بمدينة فاس يسير بسرعة جنونية وسط الطريق، مواطنا بسيارته، مما تسبب في إرساله للعناية المركزة.

شوف تيفي

في واقعة خطيرة، دهس عون سلطة بمدينة فاس يسير بسرعة جنونية وسط الطريق، مواطنا بسيارته، مما تسبب في إرساله للعناية المركزة.

وعلمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، صباح يومه الجمعة، أن عون سلطة قام مساء أمس الخميس 02 غشت 2018 بدهس مواطن بسيارته الخفيفة من نوع "داسيا" أمام مسجد لالة سلمى بباب الفتوح بمدينة فاس، وهو ما تسبب في إرساله إلى عناية المركزة.

وتضيف المصادر ذاتها، أن عون السلطة، التابع لمقاطعة "الويزات" كان يسير بسرعة جنونية و تعمد دهس الضحية، وحسب شهود عيان فإن عون السلطة لم ينتظر قدوم السلطات للقيام بالإجراءات القانونية ولاذ بالفرار إلى وجهه غير معلومة.