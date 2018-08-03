توقيف شخصين يقومان بمطاردة سائقي سيارات الأجرة بالدارالبيضاء ﻿

أوقفت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي-زناتة، نشاط شخصين يقومان بمطاردة سائقي سيارات الأجرة بالأسلحة البيضاء في منتصف الليل بمختلف أحياء الدارالبيضاء.

شوف تيفي :



أوقفت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي-زناتة، نشاط شخصين يقومان بمطاردة سائقي سيارات الأجرة بالأسلحة البيضاء في منتصف الليل بمختلف أحياء الدارالبيضاء.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن المعنيان بالأمر، قاما بالإعتداء على سائق مسن على مستوى الرأس بمنطقة مولاي الرشيد بالبيضاء بعدما طاردوه ليلا.

وفور توصلهم بإخبارية تفيد ذلك، تمكن فرقة الدراجين من القبض على الشخصين في حدود الساعة الخامسة صباحا بحي الصفاء بسيدي مومن.

وبعد عملية التنقيط، تبين على أن أحدهما من ذوي السوابق القضائية و سبق له أن طارد سائقي سيارات الأجرة في أزيد من مناسبة.