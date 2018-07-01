نـــايضة بالمعقول.. شبيبة ''البيجيدي'' تكشف التوتر الكبير بين العثماني وبنكيران والحزب في طريقه إلى الانشقاق ﻿

كمــا كان منتظرا وجــه أعضاء شبيبة العدالة والتنمية أصــابع الاتهـام والنقد اللاذع والقوي إلى سعد الدين العثماني وذلك خلال الجلسة الصباحية يومه الجمعة بالحي الجامعي بالدار البيضاء ، والتي تجري

شوف تيفي

كمــا كان منتظرا وجــه أعضاء شبيبة العدالة والتنمية أصــابع الاتهـام والنقد اللاذع والقوي إلى سعد الدين العثماني وذلك خلال الجلسة الصباحية يومه الجمعة بالحي الجامعي بالدار البيضاء ، والتي تجري أطوارها في هذه الأثناء، خلال لقاء مفتوح يجمع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، مع شباب الحزب .

وحاول سعد الدين العثماني إقناع أعضاء شبيبة حزبه أنه حريص على مصلحة الحزب بالدرجة الأولى رغم المشاكل والعراقيل التي يعرفها إلا أن أحد أعضاء الشبيبة وبشكل مباشر خاطب العثماني قائلا : '' أنت خطابك ما كيدخلش القلب، وكذلك خطاب مجموعة من أعضاء الأمانة العامة ووزراء في حكومتك ...''، وزاد ذات المتدخل ''بالأمس عندما رفع الإخوان الشعب يريد بنكيران من جديد، لم تتقبل هذا الشعار بروح رياضية كما قلت... مالك مع بنكيران خاصك توضحنا شنو واقع …وبغينا نشوفوا وزراء يمشيو الحبس إيلا داروا اختتلالات... لماذا هذا الصمت السي العثماني.. المواطنين يتساءلون علاش كتسكت بزاف...''.

وزاد آخر متسائلا في ذات اللقاء قائلا : ''لا أحد يمكن أن ينكر وجود تيارين في الحزب تيار يتم إقصاؤه وهو تيار الصمود وتيار آخر يطغى داخل الحزب وهو تيار الإستوزار...''، واستطرد آخريـن في الاعتراف أمام العثماني بكون أن ''حزب العدالة والتنمية ليس لديه مشروع مجتمعي، ولا برنامج سياسي، وذلك يظهر من خلال التخبط الذي يعيشه في التدبير، خصوصاً عقب إعفاء عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للحزب'' وهو مـا أغضب العثماني واعتبره اساءة لمناضلي الحزب ووزائه الشرفاء إلا أن بعض أعضاء الشبيبة قهقه في وجهه مستهزءا .

ولازال اللقاء متواصلا وسط جو مشحون بين أعضاء شبيبة العدالة والتنمية ، وكشف لقاء اليـوم أن حزب ''البيجيدي'' يعيش توترا غير مســبوق وخلافا كبيرا وانشقاق في صفوفه ولاسيما بعدما غاب الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ''عبد الإله بنكيران'' الذي لم يحضر لأسباب مجهولة لحدود اللحظة ، وهو ما جعل البعض يرفع شعار ''بغينا بنكيران ... بغينا بنكيران'' في وجه العثماني مما تسبب له في حرج كبير ...