عصــابة ''التريبورتور'' في قبضة رجال الدرك بالمحمدية ﻿

ألقت عناصر الدرك الملكي بمنطقة ''بالوما'' التابعة لمدينة المحمدية، أمس الخميس، القبض على عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشحاص، مختصة في السرقة بالسلاح معتمدة على دراجة ثلاثية الدفع (تريبورتور)، في

شوف تيفي

ألقت عناصر الدرك الملكي بمنطقة ''بالوما'' التابعة لمدينة المحمدية، أمس الخميس، القبض على عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشحاص، مختصة في السرقة بالسلاح معتمدة على دراجة ثلاثية الدفع (تريبورتور)، في شاطئ ''بالوما'' ما بين مدينتي المحمدية والدار البيضاء.

وحسب مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''، فإن عناصر الدرك، وخلال حملتها اليومية الاعتيادية تزامنا مع ''الموسم'' المقام بالمنطقة، ألقت القبض على أربعة أشخاص، وهم يقومون بسرقة أحد المارة بالقرب من الشاطئ، حيث قام اثنان منهم راجلين بالهجوم على الشخص حاملين سلاحا أبيضا، حيث قامو بضربه وسلبوه أغراضه، ليتدخل رجال الدرك الذين قاموا بضبطهم، وتبين بعد ذلك أن شخصان يرافقانهما كانا ينتظرانهما في دراجة ثلاثية الدفع.

وأضافت ذات المصادر، أن التحقيق أكد أن العصابة سبق وأن قامت بعميات مشابهة بنفس المنطقة، وتتم عمليات السرقة بنزول شخصين من العصابة يسلبون المارة ممتلكاتهم تحت التهديد أو الضرب بالسلاح، ليلتحقا بزميليهما في الدراجة ليلوذوا بالفرار.

جدير بالذكر أنه خلال التحقيق تبين أن اثنين من المتهمين من ذوي السوابق العدلية، واحد منهم غادر أسوار السجن حديثا، تم تقديمهم جميعا للقسم الجنحي بمحكمة الاستئناف، من أجل متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية و السرقة.