 هذا هو آخر أجل لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نـــايضة بالمعقول.. شبيبة البيجيدي تكشف التوتر الكبير بين العثماني وبنكيران والحزب في طريقه إلى الانشقاق | بوليتيك

نـــايضة بالمعقول.. شبيبة ''البيجيدي'' تكشف التوتر الكبير بين العثماني وبنكيران والحزب في طريقه إلى

عصــابة التريبورتور في قبضة رجال الدرك بالمحمدية | حوادث و حقوق

عصــابة ''التريبورتور'' في قبضة رجال الدرك بالمحمدية

هذا هو آخر أجل لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات | اقتصاد

هذا هو آخر أجل لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات

أزمــة كبيرة .. انقطاع الماء الصالح للشرب عن سكان سيدي علال البحراوي ووزارة الماء آوت | مجتمع

أزمــة كبيرة .. انقطاع الماء الصالح للشرب عن سكان ''سيدي علال البحراوي'' ووزارة الماء ''آوت''

زوجة جندي شرملات قائــد بخنيفــرة ( تفاصيل مثيرة) | مجتمع

زوجة جندي شرملات قائــد بخنيفــرة ( تفاصيل مثيرة)

أول ظهور للطفلة ملاك بعد استشفائها من ورم الرأس وعائلتها تحظى باستقبال خاص من طرف عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان | مجتمع

أول ظهور للطفلة ملاك بعد استشفائها من ورم الرأس وعائلتها تحظى باستقبال خاص من طرف عضو المجلس

وهبي يراسل العثماني بخصوص مستشفى الحسن الثاني بأكادير | بوليتيك

وهبي يراسل العثماني بخصوص مستشفى الحسن الثاني بأكادير

عاجــل: العثماني يؤطر أبناء الحزب في الملتقى الوطني لشبيبة البيجيدي بالبيضاء | بوليتيك

عاجــل: العثماني يؤطر أبناء الحزب في الملتقى الوطني لشبيبة البيجيدي بالبيضاء

مصرع شاب بعد تعرضه لحادثة سير على الطريق الساحلية يعقوب المنصور بالرباط | حوادث و حقوق

مصرع شاب بعد تعرضه لحادثة سير على الطريق الساحلية يعقوب المنصور بالرباط

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

هذا هو آخر أجل لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 14:08 هذا هو آخر أجل لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات | اقتصاد
هذا هو آخر أجل لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات
أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الجمعة، أن مالكي العربات التي يفوق مجموع وزنها أو مجموع وزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كلغ، مطالبون بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات إلى غاية 31 غشت

شـــوف تيفي:

 

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الجمعة، أن مالكي العربات التي يفوق مجموع وزنها أو مجموع وزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كلغ، مطالبون بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات إلى غاية 31 غشت 2018 كآخر أجل.

وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أنه بإمكان المعنيين بالأمر القيام بهذا الإجراء لدى الوكالات البنكية؛ والشبابيك البنكية الإلكترونية؛ والمواقع البنكية الإلكترونية والمواقع البنكية عبر الهاتف المحمول؛ ونقاط الأداء لشبكات مقدمي خدمات الأداء؛ والمواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات الأداء.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبناك ومقدمي خدمات الأداء يقدمون مخالصة أو وصلا بالأداء، وأنه في حالة إتلاف أو ضياع الوصل أو المخالصة يمكن الحصول على شهادة الأداء والتي تعتبر نسخة مثبتة للمخالصة أو الوصل من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب www.vignette.ma.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الجمعة مديرية الضرائب عربات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تجربة رقمية جديدة للولوج لعالم إنوي | اقتصاد

تجربة رقمية جديدة للولوج لعالم إنوي

خــاص..هذا هو الوزير الذي سيُعوض الوزير المغضوب عليه بــوسعيد | اقتصاد

خــاص..هذا هو الوزير الذي سيُعوض الوزير المغضوب عليه ''بــوسعيد''

الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,20 بالمائة | اقتصاد

الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,20 بالمائة

هواوي تطلق سلسلة هواتفها الجديدة نوفا 3 وهذه هي أهم خصائصها | اقتصاد

هواوي تطلق سلسلة هواتفها الجديدة نوفا 3 وهذه هي أهم خصائصها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة تُدمي القلوب..رجل مُــقعد يناشد المحسنين من تمارة بغيت غير كرسي متحرك باش منبقاش نمشي على إيدي | حالة خاصة
منذ 30 دقيقة

حالة تُدمي القلوب..رجل مُــقعد يناشد المحسنين من تمارة بغيت غير كرسي متحرك باش منبقاش نمشي على إيدي

من وجدة..كان مزوج ببنت خالتو و منين ماتت خطفو ليه ولادو و داوهم لبلجيكـا | خارج البلاطو

من وجدة..كان مزوج ببنت خالتو و منين ماتت خطفو ليه ولادو و داوهم لبلجيكـا

أزمــة الطوبيس بالعاصمة.. المواطنين مالقاوش فاش يْـركبو ورئيس المجلس الجماعي لتمارة يرد بكل برودة: جبنا 350 حافلة جديدة باش نعالجو الأزمة والثمن 5 دراهم ! | خارج البلاطو

أزمــة الطوبيس بالعاصمة.. المواطنين مالقاوش فاش يْـركبو ورئيس المجلس الجماعي لتمارة يرد بكل برودة: جبنا 350 حافلة جديدة باش نعالجو الأزمة والثمن 5 دراهم !

جد مُؤثــر..مسنة فكازا كتربط ولدها باش ميهربش وبنتها خدات كريدي باش تعالجو و مقدراتش تخلص الدين..لأصحاب القلوب الرحيمة | خارج البلاطو

جد مُؤثــر..مسنة فكازا كتربط ولدها باش ميهربش وبنتها خدات كريدي باش تعالجو و مقدراتش تخلص الدين..لأصحاب القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

نـــايضة بالمعقول.. شبيبة البيجيدي تكشف التوتر الكبير بين العثماني وبنكيران والحزب في طريقه إلى الانشقاق | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

نـــايضة بالمعقول.. شبيبة ''البيجيدي'' تكشف التوتر الكبير بين العثماني وبنكيران والحزب في طريقه إلى

عصــابة التريبورتور في قبضة رجال الدرك بالمحمدية | حوادث و حقوق

عصــابة ''التريبورتور'' في قبضة رجال الدرك بالمحمدية

هذا هو آخر أجل لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات | اقتصاد

هذا هو آخر أجل لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات

أزمــة كبيرة .. انقطاع الماء الصالح للشرب عن سكان سيدي علال البحراوي ووزارة الماء آوت | مجتمع

أزمــة كبيرة .. انقطاع الماء الصالح للشرب عن سكان ''سيدي علال البحراوي'' ووزارة الماء ''آوت''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.