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أزمــة كبيرة .. انقطاع الماء الصالح للشرب عن سكان ''سيدي علال البحراوي'' ووزارة الماء ''آوت''

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 13:37 أزمــة كبيرة .. انقطاع الماء الصالح للشرب عن سكان سيدي علال البحراوي ووزارة الماء آوت | مجتمع
أزمــة كبيرة .. انقطاع الماء الصالح للشرب عن سكان ''سيدي علال البحراوي'' ووزارة الماء ''آوت''
منذ أيام والأحياء السكنية بـ''سيدي علال البحراوي''، التابعة لإقليم الخميسات بجهة الرباط سلا القنيطرة ، بدون ماء صالح للشرب.

شوف تيفي

 

منذ أيام والأحياء السكنية بـ''سيدي علال البحراوي''، التابعة لإقليم الخميسات بجهة الرباط سلا القنيطرة ، بدون ماء صالح للشرب.

وذكرت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''، يومه الخميس، أن انقطاع الماء الصالح للشرب قد تسبب في استياء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من مادة حيوية طيلة هاته الأيام دون إشعار من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وذكر ذات المصدر أن انقطاع الماء الصالح للشرب شمل جل الأحياء السكنية، مما جعل الكل يلتجئ إلى الآبار الخاصة التابعة بعض الجيران أو لبعض الضيعات الفلاحية.

يذكر أن سكان الأحياء المحرومة من الماء الصالح للشرب، إلى حدود الساعة، يجهلون سبب الانقطاع ووقت عودة المياه إلى الصنابير، حيث أشار متضررون إلى أن الأمر بات غير محتمل، وأن الوضع يزداد تأزما ساعة بعد أخرى، مناشدين المصالح المعنية التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل في أقرب وقت ممكن.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب انقطاع الماء خميسات سيدي علال البحراوي

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