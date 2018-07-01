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زوجة جندي شرملات قائــد بخنيفــرة ( تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 13:03 زوجة جندي شرملات قائــد بخنيفــرة ( تفاصيل مثيرة) | مجتمع
زوجة جندي شرملات قائــد بخنيفــرة ( تفاصيل مثيرة)
علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها، أن قائد قيادة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة تعرض لإعتداء مساء أمس الخميس على يد سيدة متزوجة بجندي.

شوف تيفي :

 

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها، أن قائد قيادة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة تعرض لإعتداء مساء أمس الخميس على يد سيدة متزوجة بجندي.

وفي وتفاصيل الخبر، كشفت مصادرنا، أن القائد الذي كان بصدد القيام بمهامه المتجلية في تحرير الملك العمومي بالشارع العام وخاصة عند محاولته إقناع بائع « الدلاح » بإخلاء المكان، تطورت الأمور إلى مشادات كلامية، ليستغل بذلك الوضع زوج السيدة التي قامت بالإعتداء على القائد، حيث قام بتصوير الأخير بهاتفه النقال.

وأمام هذا الأمر وفور انتباه القائد بذلك اتجه الأخير نحو « المصور » للإستفسار عن سبب التقاطه لهاته الصور والفيديوهات ليرد عليه بطريقة غير لبقة « نتا ما عرفتينيش شكون أنا.. » لينشب بينهما خلاف وسط الشارع العام، ليتضح بعد ذلك أن المصور يشتغل كجندي.

وأضافت مصادرنا، أن زوجة الجندي حلت بعين المكان لتعتدي بالضرب على قائد قيادة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة، ليتم نقله إلى المستشفى الإقليمي لخنيفرة لتلقي العلاجات الضرورية.

من جهته، تم إعتقال الجندي وزوجته من قبل فرقة خاصة من الدرك الملكي التابعة لإقليم خنيفرة لمتابعتهما في المنسبوب إليهما ومعروفة أسباب والغرض من التقاط الجندي لتلك الصور والفيديو

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شــوف تيفي المغرب جندي اعتقال الدركي الملكي

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