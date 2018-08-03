أول ظهور للطفلة ملاك بعد استشفائها من ورم الرأس وعائلتها تحظى باستقبال خاص من طرف عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ﻿

بعد قصتها المثيرة و التي سلطت عليها شوف تيفي الأضواء،استقبل حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم الجمعة،بمقر إقامته بالرباط خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها للمملكة

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بعد قصتها المثيرة و التي سلطت عليها شوف تيفي الأضواء،استقبل حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم الجمعة،بمقر إقامته بالرباط خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها للمملكة المغربية، أسرة الطفلة المغربية "ملاك" التي تكفل سموه بعلاجها بعد ورم سرطاني في الرأس، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية، ووجه سموه باستكمال علاج الطفلة "ملاك" داخل المملكة المغربية أو خارجها إذا تطلب الأمر ذلك.

واطمأن سموه على حالة الطفلة "ملاك" التي تماثلت بالشفاء من الورم الذي كانت تعاني منه بحجم الرأس، والتي أٌجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي.

وتوجه والد ووالدة الطفلة "ملاك" بأسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مكرمته بعلاج الطفلة وشراء بيت وتأثيثه للأسرة وتوفير فرصة عمل لوالد الأسرة، بما خفف من معاناتهم وأدخل على قلوب أبنائهم الفرحة.

ورفع والدي الطفلة أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى من أجل أن يحفظ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ويمن عليه بالصحة وطول العمر ويجعله دوما ملاذاً للمتعففين وأن يمن على الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بالمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار.

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي قد تكرم بعلاج الطفلة المغربية ملاك التي ولدت وفي رأسها ورم بحجم الرأس وأجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، كما منح سموه أسرتها بيتا بكامل أثاثه في منطقة الصخيرات في المغرب ووفر وظيفة لوالدها الذي كان يعاني من البطالة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ضمن مبادرات الخير والعطاء لسمو بمناسبة عام زايد تعزيزا لمسيرة العمل الإنساني والخيري للقيادة الرشيدة في الدولة.

حضر هذه المقابلة سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي نجل صاحب السمو حاكم عجمان وسعادة حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لسموه.