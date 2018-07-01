وهبي يراسل العثماني بخصوص مستشفى الحسن الثاني بأكادير ﻿

وجه القيادي في الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي طلبا عاجلا إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من أجل إعطاء تعليماته للقطاعات الحكومية المعنية، لإصدار مرسوم يحول مستشفى الحسن الثاني بأكادير

شوف تيفي: مصطفى ضو

وجه القيادي في الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي طلبا عاجلا إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من أجل إعطاء تعليماته للقطاعات الحكومية المعنية، لإصدار مرسوم يحول مستشفى الحسن الثاني بأكادير إلى مستشفى جامعي مؤقت، في انتظار الشروع في بناء المستشفى الجامعي الجديد.

وجاء في الرسالة-التي توصلت شوف تيفي بنسخة منها- أن غياب مستشفى جامعي بهة سوس ماسة يجعل طلبة كلية الطب والصيدلة بأكادير يعانون صعوبات كبيرة، خاصة تلك المرتبطة بالتداريب والاختبارات.

وأضاف وهبي أن عدم الشروع في بناء المستشفى الجامعي بهذه الجهة، ينعكس سلبا على الوضع الصحي لساكنة جهة الجنوب عامة، إذ يستقبل مستشفى الحسن الثاني بأكادير الآلاف من المواطنين المرضى من كل جهات الجنوب الثلاث.