عاجــل: العثماني يؤطر أبناء الحزب في الملتقى الوطني لشبيبة البيجيدي بالبيضاء ﻿

يلقي في هذه اللحظات سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة و التنمية كلمة تأطيرية على الهواء مباشرة، في الملتقى الوطني ال 14 لشبيبة الحزب بالحي الجامعي عين الشق كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني



شوف تيفي:مصطفى ضو

يلقي في هذه اللحظات سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة و التنمية كلمة تأطيرية على الهواء مباشرة، في الملتقى الوطني ال 14 لشبيبة الحزب بالحي الجامعي عين الشق كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، تحت عنوان "المشروع الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية:



اللقاء يحضره عدد من شباب الحزب الذين حضروا تحت شعار المنطلقات والقواعد والغايات"، كما أن الكلمة تنقل على الهواء مباشرة بصفحة الشبيبة على الفايس بوك.

و معلوم أن البيجيدي يعقد مؤتمر شبيبته هذا الأسبوع بمدينة الدارالبيضاء ببرنامج غني و حضور كبير.