ســكوب..بعد رشيد العلالي...محمد الخياري يجــر عبد الفتاح جوادي للقضاء و القضية فيها تهديد بالقتل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أنه في ظل تطورات قضية الكوميدي عبد الفتاح جوادي و المنشط التلفزي رشيد العلالي يستعد الفنان الكوميدي محمد الخياري لرفع دعوى قضائية ضد خريج برنامج كوميديا يتهمه فيها

شوف تيفي : علاء الصنوبري.

علمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة أنه في ظل تطورات قضية الكوميدي عبد الفتاح جوادي و المنشط التلفزي رشيد العلالي يستعد الفنان الكوميدي محمد الخياري لرفع دعوى قضائية ضد خريج برنامج كوميديا يتهمه فيها بالسب و القذف و التهديد بالقتل وذلك على إثر رسائل صوتية و نصية عبر تطبيق الواتساب .

وحسب نفس المصادر فإن منتج سلسلة حي البهجة كلف بدوره محاميه لرفع دعوة قضائية ضد جوادي بعدما تلقى هو أيضا تهديدات خطيرة الشيء الذي يزيد القضية تعقيدا و يضع الكوميدي المغربي في موقف محرج.



تجدر الإشارة أنه كان مقررا أن يمثل فتاح جوادي أمام أنظار المحكمة الابتدائية بعين السبع مساء أمس الخميس،إلا أنه تخلف عن الحضور لأسباب مجهولة.