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ســكوب..بعد رشيد العلالي...محمد الخياري يجــر عبد الفتاح جوادي للقضاء و القضية فيها تهديد بالقتل

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 11:09 ســكوب..بعد رشيد العلالي...محمد الخياري يجــر عبد الفتاح جوادي للقضاء و القضية فيها تهديد بالقتل | ثقافة و فنون
ســكوب..بعد رشيد العلالي...محمد الخياري يجــر عبد الفتاح جوادي للقضاء و القضية فيها تهديد بالقتل
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أنه في ظل تطورات قضية الكوميدي عبد الفتاح جوادي و المنشط التلفزي رشيد العلالي يستعد الفنان الكوميدي محمد الخياري لرفع دعوى قضائية ضد خريج برنامج كوميديا يتهمه فيها

شوف تيفي : علاء الصنوبري.

 

علمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة أنه في ظل تطورات قضية الكوميدي عبد الفتاح جوادي و المنشط التلفزي رشيد العلالي يستعد الفنان الكوميدي محمد الخياري لرفع دعوى قضائية ضد خريج برنامج كوميديا يتهمه فيها بالسب و القذف و التهديد بالقتل وذلك على إثر رسائل صوتية و نصية عبر تطبيق الواتساب .

وحسب نفس المصادر فإن منتج سلسلة حي البهجة كلف بدوره محاميه لرفع دعوة قضائية ضد جوادي بعدما تلقى هو أيضا تهديدات خطيرة الشيء الذي يزيد القضية تعقيدا و يضع الكوميدي المغربي في موقف محرج.

تجدر الإشارة أنه كان مقررا أن يمثل فتاح جوادي أمام أنظار المحكمة الابتدائية بعين السبع مساء أمس الخميس،إلا أنه تخلف عن الحضور لأسباب مجهولة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي علاء الصنوبري جواديعبد الفتاح سب قذف خالد النقري محمد الخياري.

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