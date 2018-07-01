بالفيـــديو.. مبادرة إنسانية غير مسبوقة.. ساكنة سيدي عثمان تحايلات على الوقاية المدنية بسبب قطة وهاشنو وقع منين جاوعلى أساس إخماد حريق ﻿

في سابقة من نوعها عاشت ساكنة الحي واحد بسيدي عثمان بمدينة الدارالبيضاء حدثا استثنائيا ، بحيث التأمت ساكنة الحي على إنقاذ قطة صغيرة تصلقت شجرة على الساعة الثانية ليلا مما جلعها تضطر للاتصال برجال

شوف تيفي

في سابقة من نوعها عاشت ساكنة الحي واحد بسيدي عثمان بمدينة الدارالبيضاء حدثا استثنائيا ، بحيث التأمت ساكنة الحي على إنقاذ قطة صغيرة تصلقت شجرة على الساعة الثانية ليلا مما جلعها تضطر للاتصال برجال الوقاية المدنية والتحايل عليهم لإنقاذها من الموت.

وأكد أحد أفراد الساكنة في تصريح لـ"شوف تيفي" أن "الساكنة مجاهاش النعاس ومرتاحتش حيت مشة صغيرة طلعات لشجرة وحصلات فيها تقريبا 2 ليلات ولذلك عيطنا للوقاية المدنية وعلمناهم بلي كاين حريق ملي جاو دارو ليهم السكان العصا فالرويضة والو تهبطو لينا المشة حية ، والحمد لله استجابو وفرحو تا هوما ودارو جهدهم كامل واستعملو جميع الوسائل من سلالم و آلات وقدراتهم وكثر من 10 الرجال بقاو من 10 تاع الليل تال 1 ونص تقريبا باش يجبدوها وفعلا تجبدات حية والحمد لله ".

وأضـــاف ذات المتحدث قائلا: "كلشي عيالات ورجال وملي تجبدات فرح ورتاح والناس صفقو واحد الجو واعر بزاف .. الحمد لله مزال الخير فالناس ومزال الانسانية ولكن غير فالاحياء الشعبية وغير عند الفقراء بحالنا وكيف كتعرفو ديما هاد الفئة هي الخايبة فنظر المسؤولين و فكل موقف كيبينو بلي المشكل ماشي فيهم ولكن ف لي فوق منهم وهاذشي بان لبارح ملي رجال الوقاية مساكن لي تعذبو باش يحيدو النخل وينقصو من الزبل لي معلق فديك الشجرة باش يوصلو للمشة وهاد المهمة ديال الجماعة ماشي ديالهم وهوما براسهم قالوها بلي مخاصهمش يديرو هادشي كامل خاص المسؤولين لي يديروه باش يجيو يلقاو كولشي مقاد يديرو خدمتهم بسلاسة ويمشيو فحالهم .. "