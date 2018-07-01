خاص: حرق المهاجر المغربي بفرنسا برغبة من زوجته وأبــنائه على الرغم من تدخل عائلته ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوق بها أن محكمة الإستئناف بفرنسا أيدت حكم المحكمة الإبتدائية ببوردو ليلة البارحة والمتمثل في حرق المهاجر المغربي المسلم المتزوج قيد حياته من مواطنة كاثوليكية

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر موثوق بها أن محكمة الإستئناف بفرنسا أيدت حكم المحكمة الإبتدائية ببوردو ليلة البارحة والمتمثل في حرق المهاجر المغربي المسلم المتزوج قيد حياته من مواطنة كاثوليكية

وأفادت مصادرنا، أنه من المنتظر أن يتم حرق جثمان حسن النبيري البالغ قيد حياته 45 سنة بفرنسا اليوم الجمعة أو يومه غد السبت.

ومن جهته كشف مسؤول بالجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان بباريس لشوف تيفي أن لا أحد له الحق في التدخل في القضاء الفرنسي خاصة وأنه لم يتطلع على حيثيات الملف.

وأضاف المتحدث ذاته، أن أبناء الهالك المغربي صرحوا أمام القضاء رفقة والدتهم الكاثوليكية « إنه والدنا ولنا الحق في اختيار طريقة دفنه ».

وأمام هذا الأمر، قامت عائلة المهاجر المغربي قبل نطق بالحكم النهائي، برفع دعوى قضائية لدى محكمة بوردو الفرنسية منددين بعدم حرق ابنهم المسلم.

وكان المهاجر المغربي قد لقي مصرعه يوم 24 يوليوز المنصرم على إثر لسعة حشرة سامة.