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طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الجمعة

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 09:21 طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع
طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الجمعة، أن يبقى الطقس حارا مع هبوب رياح الشركي محليا، فوق السهول الداخلية الشمالية والوسطى، وفوق المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الجمعة، أن يبقى الطقس حارا مع هبوب رياح الشركي محليا، فوق السهول الداخلية الشمالية والوسطى، وفوق المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة محليا بكل من السواحل الوسطى، وشمال غرب الأقاليم الصحراوية، وغرب الواجهة المتوسطية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية، وسحب منخفضة خلال الصباح والليلة الموالية فوق السواحل، فضلا عن نمو سحب غير مستقرة مع نزول زخات رعدية محلية، بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقد تهم المناطق المجاورة، بينما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، بالمنطقة الشرقية وجنوبية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 28 و33 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل وشمال وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و30 درجة فوق السواحل وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بالمرتفعات، وعبدة، ودكالة، والشاوية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية والغرب، وما بين 38 و44 درجة بسهول تادلة والرحامنة والسايس والجنوب الشرقي ووالماس وهضاب الفوسفاط وداخل منطقة سوس واللوكس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

 

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