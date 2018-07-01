عاجل...فريق خاص من الغواصين بأكادير يعثر على جثة شاب بالشاطئ الأبيض بكلميم ﻿

تمكنت فرقة خاصة للغواصين تابعة للوقاية المدنية بمدينة أكادير من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة قبل قليل من منطقة ''بويسافن'' بمركز الشاطئ الأبيض بكلميم، بعدما غرق به زوال أمس الخميس واختفى عن

شوف تيفي:كلميم

تمكنت فرقة خاصة للغواصين تابعة للوقاية المدنية بمدينة أكادير من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة قبل قليل من منطقة ''بويسافن'' بمركز الشاطئ الأبيض بكلميم، بعدما غرق به زوال أمس الخميس واختفى عن الأنظار.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك كان يسبح بمنطقة ''بويسافن'' بالشاطئ الأبيض الغير المحروسة قبل أن تجرفه المياه ويختفي عن الأنظار، ما أحدث حالة من الإستنفار القصوى لدى عناصر الوقاية المدنية والسباحين المنقذين الذين انخرطوا بدورهم في رحلة بحث عن الهالك غير أن مجهوذاتهم باءت بالفشل إذ لم يتم العثور عليه، لتصدر المفتشية العامة للوقاية المدنية، تعليماتها لإيفاد فريق من الغواصين المختصين في التعامل مع مثل هذه الحالات من أكادير.

وأضاف ذات المصدر، أن الفريق المتخصص القادم من مدينة أكادير تمكن في ظرف وجيز بعد أن حل بالشاطئ الأبيض بكلميم من العثور على جثة الهالك التي كانت مشدودة وسط الأوحال بقاع المياه، ليتم توجهيها نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة.