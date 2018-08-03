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تجربة رقمية جديدة للولوج لعالم إنوي

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 01:43 تجربة رقمية جديدة للولوج لعالم إنوي | اقتصاد
تجربة رقمية جديدة للولوج لعالم إنوي
أفاد بلاغ صادر عن شركة ''إينوي'' أنه ''بفضل التطبيق الجديد «My inwi»، يحدث الفاعل الرقمي الشامل ثورة حقيقية في مجال فضاء الزبناء حتى يكون في مقدور المشتركين، ببضع نقرات، الوصول إلى كل ما يتيحه عالم

شوف تيفي

أفاد بلاغ صادر عن شركة ''إينوي'' أنه ''بفضل التطبيق الجديد «My inwi»، يحدث الفاعل الرقمي الشامل ثورة حقيقية في مجال فضاء الزبناء حتى يكون في مقدور المشتركين، ببضع نقرات، الوصول إلى كل ما يتيحه عالم ''إنوي''، والاستفادة من تجربة للزبناء ''شفافة، حدسية، حميمية ومتبكرة''.

وأضاف البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، أنه '' متاح بالمجان على شبكة الإنترنيت (Android و Os) ، يتوفر الزبون، من الآن فصاعدا، على تطبيق فعال، متنقل وسهل الملاءمة، لتدبير مجموع خطوط الهاتف والإنترنيت التي يتوفر عليها، وكل هذا باستقلالية كاملة، للاستفادة من ذلك كله، يكفي للمستعمل الارتباط باستعمال حسابه على ''غوغل'' أو ''فيسبوك''.

مثلا، يمكن للزبون، على فضاء «Ma ligne» تتبع تطور حجم استهلاكه، وتغيير العرض الذي يستفيد منه أو الاشتراك الذي يتمتع به، في أي لحظة، وفقا لحاجاته، كما يمكنه ''شخصنة'' رقمه الهاتفي.

وأضاف، ''كذلك، يخول هذا التطبيق الجديد للزبون الاطلاع على فواتيره، وأدائها، كما يتيح له برمجة مواعيد الأداء قصد التوصل بإشعارات التذكير حسب رغبته. نفس الشيء بخصوص خدمات التعبئة، إذ يسمح «My inwi» بإجراء كل أنواع التعبئات بكل آمان''.

كما أشار أنه بفضل هذا التطبيق '' صار بإمكان زبناء ''الرومينغ'' تشغيل أو إيقاف هذه الخدمة بكل استقلالية، وكذلك تشغيل''جوازات الرومينغ'' خلال تنقلاتهم بالخارج، والاطلاع، في أي وقت، على أسعار هذه الخدمة حسب البلدان، ومناطق العالم.

وبفضل التطبيق الجديد «My inwi» : توفر ''خدمة للمساعدة متاحة24 ساعة / 24 ساعة، وسبعة أيام في الأسبوع. إذ يمكن لزبناء الفاعل الاتصالاتي، من الآن فصاعدا، الحديث إلى مستشار بشكل مباشر، من أي جهاز محمول، وتعليق خطهم في حال حدوث أي طارئ أو إضاعة هاتفهم، واستعادة رمز الـPUK، والاتصال بمستشار تجاري أو تقني أو القيام بتعديل خدمة الإنترنيت على هواتفهم''.

كل خدمات إنوي على تطبيق واحد

كما أن التطبيق الجديد، يضيف البلاغ، يسمح بالولوج لعدة خدمات وعروض حصرية لإنوي. ''عرض الحماية ضد الفيروسات'' والأخطار المحدقة بالهواتف الذكية صار متوفرا بنقرة على تطبيق «My inwi». كذلك الأمر بالنسبة لـ''جواز الفيديو'' ولـ''خدمة الاعتماد'' التي تمكن المستعمل من الاستفادة من رصيد إضافي للمكالمات والإنترنيت (الواتساب والفيسبوك) بعد استھلاك الرصید الأصلي. ليس هذا فحسب ! تطبيق «My inwi» يوفر كذلك ولوجا سريعا وسهلا لـ''بوابة الألعاب'' و''باقة الأخبار''.

 

‫شوف تيفي

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