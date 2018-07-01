الوقاية المدنية تمنع السباحة بشاطئ سيدي رحال بالبيضاء بعد حالات وفاة ﻿

تدخلت عناصر للوقاية المدنية لمنع السباحة بشواطئ بضواحي البيضاء، بعد تسجيل حالات وفاة بسبب الغرق بشاطئ معروف بسيدي رحال.

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تدخلت عناصر للوقاية المدنية لمنع السباحة بشواطئ بضواحي البيضاء، بعد تسجيل حالات وفاة بسبب الغرق بشاطئ معروف بسيدي رحال.

ووفق يومية المساء الصادرة غدا الجمعة، فقد غرق ثلاثة أشخاص خلال فترة وجيزة بسبب حالة البحر التي لم تكن آمنة.

وقد منعت السباحة بالشاطئ المذكور، تضيف المساء، بشكل كلي بعد أن سجلت حالة غرق فتاة لم تتجاوز عقدها الأول، الأمر الذي استنفر 15 معلما للسباحة غير أنهم لم ينجحوا في إنقاذ حياة الطفلة، التي تعد الضحية الثانية بعد غرق شاب في مقتبل العمر.

وحذرت المصالح المعنية بالشاطئ المصطافين من عدم احترام التعليمات وتجنب السباحة في الأوقات التي يرفع فيها العلم الأسود.