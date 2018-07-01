طابو ..شهادات صادمة لأزواج تعرضوا للخيانة بأبشع الطــرق ﻿

يعج طابو الخيانات الزوجية بالكثير من الأسرار والقصص.. في قلبها المعاناة القاتلة والسرد المؤلم وشهية الحكي لمعرفة النهايات.. بقدر ما هي صادمة ومخجلة هذه الحكايا والشهادات الحية بقدر ما يعبر فيها من

'' شوف تيفي '' : عبدالله الساورة

يعج طابو الخيانات الزوجية بالكثير من الأسرار والقصص.. في قلبها المعاناة القاتلة والسرد المؤلم وشهية الحكي لمعرفة النهايات.. بقدر ما هي صادمة ومخجلة هذه الحكايا والشهادات الحية بقدر ما يعبر فيها من تعرضوا لها عن الحرقة وعما يختلج المجتمع من خيانات طعمها كمذاقها مؤلم وحزين لا تستطيع النفس والقلب تحملهما..'' شوف تيفي'' تفتح ملف الخيانات عن قرب وتعيد تركيب هذه الحكايا على شكل تساؤلات موجعة...

حينما يبكي الرجال:

'' دمروني الله ياخذ فيهم الحق '' ذاك هو القول الذي يتنفس به وفي قمة ما يشعر به الزوج من المهانات..يضع يديه على رأسه.. لا يستطيع أن يتحمل هذه الخيانة وطعمها.. من تكون؟ زوجته وابنة عمه وفاء.. والمكان فاس العالمة..في قلب هذه الخيانة الزوجية هناك حكاية عاشق.. ومعها طفلة صغيرة.. في حديثه لـ '' شوف تيفي'' يتقطع الحكي ويغالبه البكاء..حينما يبكي الرجال مرارات الخيانة وحينما يتذوق الرجل مذاقها. خمسة عشر يوما كاملا لا يستطيع أن ينهض من هول الصدمة.. من فاجعة الوقيعة.. أيسمى هذا ما حصل زواجا؟ يتساءل مستغربا وكل الدعاء قليل من المواساة؟

الصور بالدليل القاطع عن الزوجة ومعها الخليل.. القبلات والعناق المفضي إلى سرير الغرام.. يردد الرجل بما تبقى لديه من النخوة '''' دمروني الله ياخذ فيهم الحق ''..

يقول الزوج والدموع تتساقط كزخات مطر لا تتوقف '' وفاء قارية.. وفاء بنت عمي..أي إنسان يرى هذه الصور لزوجته مع عشيقها وفي هذه الوضعيات لن يتقبل الأمر.. يشعر بالحكرة.. بالنقص..أشعر أن ذاتي مدمرة بالكامل.. الله وحده يشعر بما أشعر به.. الله يشعر بجرحي ''.. يضيف '' ما أردته من خلال هذا التصريح أن يعلم الجميع بعمق جرحي.. ابنتي لا تزال معي.. ونحن في ردهات المحاكم''...

ببحث صغير في هاتف الزوجة يكتشف الزوج خيانة الزوجة.. أسكنها مع والدته لم يعجبها الأمر.. اكترى منزلا لها لم تستسغ الأمر.. حاول أن يذهب خارج فاس وبالضبط إلى العيون طالبت بالعودة إلى فاس...بحث صغير في غيابها وفي دليل هاتفها كان كفيلا ليضع حدا لخياناتها.. ما يحز في نفسه كما يردد '' أنها ابنة عمه..أن العائلة تعاقبه وتنظر إليه في مقابل ما فعلت''... لا عزاء لطعم الخيانات ولا عزاء لمهانتها..

بوجه مكشوف : التمرغ في أوحال الخيانة

بقلب مفجوع ينظر للكاميرا..قلبه يخفق.. يبدو متوثرا.. في حديثه إلى '' شوف تيفي '' انتقلت من صفرو إلى مدينة طنجة.. هنا بدأت حكاية الخيانة.. بدأت تخرج مع سائقي السيارات الحمراء والخضراء ومع رجال لا حصر لهم.. يضيف الزوج بمرارة حكت لي ابنتي عن الرجل الذي يحمل اسم عبدالله.. كيف انتقلت معه صحبة الطفلة إلى بيته وضاجعها... الألم يعتصر قلبه.. نهيتها مرارا أن تتوقف عن هذه الأعمال.. بل المصيبة حينما حدثتني قوادة كيف كانت تعتقد أنها مطلقة.. قودتها لمجموعة من الرجال... وذهبت بها إلى النوادي الليلية تم إلى المنازل والسهرات الليلية.. كل الدعارات قامت بها.. لم تراعي حرمة المنزل والزوج والأطفال.. لقد وضعت وجهي في التراب.. ما المؤلم في حكاية الخيانة؟ الظهور على شاشة التلفزة ومكابدة الحقيقة أم جرعات خياناتها مع رجال آخرين؟.

يضيف الزوج والحسرة تقتل قلبه.. كانت '' شوافة '' في البداية وطلبت منها أن تتوقف عن هذا العمل نهائيا.. لا أريد أن يأكل أبنائي لقمة حرام.. لكن بمجرد سفري.. تمرغت في أوحال الدعارة..

يعدد الزوج الذي تعرض للخيانة أسماء الرجال وألقابهم ومهنهم..وطبيعة أعمالهم.. وصورها معهم..كأنه يعدد أرقام الحساب.. كم يصعب تعداد المهانات على النفس؟ وكم القلب يرتجف من طعم المذلات وألوانها؟.. يضيع الرجل في الحكي وكل قوله بنبرة الأسف على عشرة طالت بعدد السنين حتى أنجبت أطفالا ولكن طعم الخيانة مرير جدا ولا يستطيع القلب تحمله.

أنا مريض ما بقاش عندي العقل:

تخلص هذه الجملة '' أنا مريض ما بقاش عندي العقل''.. حكاية هذا المهاجر من الدار البيضاء.. المكان حي بورنزيل..حي الفرح.. وموجز الحكاية في حديثه مع '' شوف تيفي'' بوجه مكشوف..كل ما نلته من تعويضات شهرية من إسبانيا كل ثلاثة أشهر.. بعد 24 عاما من العشرة والزواج اكتشفت بمحض الصدفة أن زوجتي مدمنة على المخدرات وأن محضر الشرطة يشهد على فساد ذمتها وخيانتها وبشاعة ما قامت به.. لم تحترم البنات.. لم تحترم زواجا عمر 24 عاما ولا عملا قاسيا قمت به.. الأبشع في القضية أن ابنتي يتم اختطافها من الثانوية من الصباح حتى 11 ليلا ولولا لطف الألطاف لكانت كارثة أخرى...

يضيف الأب والزوج وقد استبد به الألم كثيرا وغشاوة الحقد أعمت بصره '' بغيت ليها أكثر من هاذ الحبس.. شوهتني ومرضتني.. ودنوبي ونيتي خرجو فيها ''.. ينخر الألم جسده رويدا.. الشوهة تأكلني.. كل سكان جماعة الدروة يعرفون قصتي...

وحدها الصدفة تقود إلى اكتشاف الخيانة وطريقها.. تقبع الزوجة بسجن عكاشة بتهمتي الخيانة وحيازة المخدرات.. لم تشفع ثلاث بنات.. ولا أنها ابنة عمي ولا شيء آخر.. فقط أريد أن أعرف لماذا تعمدت خيانتي بهذا الشكل المريع والبشع؟ يقول الزوج.. والنوم يجافي جفونه..

من الضحك إلى الحزن: بورنو الخيانة

يشبه ربيع زوجته حبيبة الخائنة في حديثه لـ'' شوف تيفي'' قائلا '' هذيك كلبة مشات عند كلب ''.. هنا الخيانة الزوجية تأخذ بعدا موغلا في الكشف عن ضحالة النفس.. والصدفة وحدها تقودها إلى الحقيقة المزعجة والمريرة.. يحكي الرجل ولسان الحزن يأخذ مأخذه في النفس.. كان زواجي منذ1997.. لدي ثلاث أطفال.. الأمور عادية جدا.. حتى ذهبت إلى ورزازات.. مدني صديقي ببعض الفيديوهات الإباحية.. كم كانت الصدمة قوية.. بمجرد فتحي لفيلم البورنو شاهدت زوجتي..أخذتني الصاعقة والدوار وملايين الأسئلة تدور في رأسي.. هل هي بالفعل؟ كان السؤال محاولة للتبرير.. لكن بعد الفيلم الأول والثاني بدأت تتضح الخطوات..واحد وثلاثون فيلما.. بأسماء مختلفة وترتيبات مختلفة..'' حسن وحبيبة المسلمة''.'' حسن والمراكشية''..'' حسن وزوجته ''...

الزوج المسمى ربيع.. لا يريد لأبنائه مزيدا من الألم.. ولا يريدهم أن يعيشوا ذات التجربة الأليمة.. يقول '' هرستني بزاف ودمرت الإبن الأكبر.. لا أستطيع التحمل ''..

أما بطل هذه الخيانات فهو جندي متقاعد من مدينة مراكش..يبكي الزوج..يستغفر ربه.. يطلب السجن مرة.. يهدد مرة.. ويبكي مرارا.. الإحساس بالذل..الإحساس بوخز المهانات يأكل ما تبقى من سيرته. يقول '' ساليت.. انتهيت..إنها النهاية''. يدخل الزوج متاهات المحاكم وينقلب الفيلم بكامله عليه.. يبرر بما أوتي من الحجج والدلائل ولكن حرقة بالغة مست النفس والقلب...

الوصية الأبدية: لا ثقة

يوصي الجندي عبدالوهاب باقي الجنود '' لا تثقوا.. ليست هناك ثقة ''.. رحلة عبدالوهاب كجندي تمتد في عمق الجيش المغربي لمدة 28 عاما.. في حديثه ل '' شوف تيفي'' يغوص بعيدا في رحلتي الكفاح بالصحراء و الخيانة بمدينة صفرو.. البداية حينما عاد من الجيش واستقر بصفرو وهو أب لثلاث بنات.. حينما اكتشف زوجته تخونه مع عاشور '' مول الحوت ''...كانت تحمل عدة الحمام وتذهب عند بائع السمك.. تخرج معه حتى اعتقد ساكنة دوار البهاليل أنه زوجها بل تصطحب الطفلة الصغيرة معها لتوهم الساكنة أنه زوجها أمام مرآى من الجميع.

يضيف في سرده لوقائع الخيانة المرة قائلا '' المتسخ مول الحوت دمر حياة أسرتي بكاملها.. فهو سكير.. قمار.. يمكن أن يقوم بأي شيء''. تتطور حكاية الخيانة رويدا رويدا.. يتهم الزوج عبدالوهاب.. المحامي بأن زوجته تخونه معه بل ما بعد منتصف الليل يأتي المحامي بسيارته حاملا لزوجته وهي فاقدة للوعي..سكرانة ويرميها أمام عتبة المنزل''. تتشعب الحكاية وتفاصيلها.. الأبناء هم الضحايا..وتختلط الحكاية بالشعوذة والإتهامات المتبادلة و تحقيقات الشرطة وجلسات المحاكم لتفضي إلى نيل الزوجة لطلاق الشقاق.

يضع الزوج نظارة سوداء على عينيه.. ويحمل في يده تسبيحا..يسبح بإسم الله وهو يتحدث.. ويحكي أنه منزله تعرض للسرقة وتعرض هو بدوره لمزيد من المؤامرات...

لا تزال المعاناة قابعة في النفس.. ما يقتل الزوج أنه كان يناضل هناك في الصحراء بينما مول الحوت يتمتع بزوجته جسدا وامتاعا ومؤانسة.. حد الغثيان.. حد الإشمئزاز.. يحكي الزوج وهو يعيد سرد التفاصيل.

مراتك ماشي مزيانة رد ليها البال: ''..

تلخص هذه الجملة مضمون العلاقة القائمة بين الزوج وزوجته على لسان الجيران '' مراتك ماشي مزيانة رد ليها البال '' في حديث الزوج الذي تعرض للخيانة لـ '' شوف تيفي'' قائلا '' قهراتني.. ما بقيتش عارف أشنو واقع ''.. الزوج يمتلك يدا واحدة ومن حديثه العفوي والتلقائي بدون تسلسل لوقائع الخيانة يحكي نتفا من خيانات متكررة.. في قلب المنزل أتت الزوجة بصديقة لها.. '' السكرة والكارو والصخب والجنس ''. يحضر العاشق مول الطاكسي حينما يغيب الزوج للعمل بالشركة.

في قلب الدارالبيضاء بسيدي معروف..وفي ليلة الخيانة الكبرى حضر الزوج للمنزل لم يجد الزوجة التي أضحت تخرج بلا رقيب وبلا حسيب وتترك الصغار.. لم يجد الزوجة.. التوقيت منتصق الليل.. نام كما لو أنه نام.. صلاة الفجر تقترب.. نهض الرجل من أجل الصلاة.. سمع حديث زوجته وعشيقها وصديقتها وعشيقها.. صعد للشقة الأعلى خوفا وارتيابا.. فالزوج لا يملك القوة الكافية لمواجهة أربعة أشخاص.. تسلل إلى المنزل السفلي وأحكم إغلاق الباب.. ونادى على جاره لينادي بدوره على رجال الأمن.. يسرد في الوقائع كأنه فيلم بارتجالية وعفوية ومعه الكثير من الإشارات أن الزوجة الخائنة وقد عربدت سكرا حتى الفجر تواتيها الجرأة للإتيان بعشقيها في قلب منزل الزوج... يقتاد رجال الأمن الزوجة الخائنة ومن معها في حين يفر الرجل الثاني..أمام حالة العربدة.. تطالب الزوجة بكل ما تبقى من الحياء مرددة '' لم أعد أرغب في هذا ؟؟ ''.. تسمي زوجها بإسم إشارة كأنها لم تعرفه ذات يوم...

سؤال الخيانة:

بقدر ما يتدفق ميكرفون '' شوف تيفي '' لرصد هذه الحالات الإجتماعية الحزينة ذات الوضعيات الهشة يعبر الكثير من الأزواج الرجال عن طابو الخيانات الزوجية وعن المستور و البوح في موضوع شائك يدمي.. فليس من السهل الظهور بوجه مكشوف وسرد الخيانات بأدق تفاصيلها..إنها حالات إنسانية مؤلمة لم تجد سبيلا لإفراغ ركام معاناتها سوى بمشاركة ما تحمل من الحزن الدفين مع الملايين تخفيفا عن الحمل الثقيل الجاثم بالقلوب...