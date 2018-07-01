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أسماء التعيينات المصادق عليها خلال المجلس الحكومي

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 00:15 أسماء التعيينات المصادق عليها خلال المجلس الحكومي | بوليتيك
أسماء التعيينات المصادق عليها خلال المجلس الحكومي
صادق المجلس الحكومي على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

شوف تيفي: (و م ع)

صادق المجلس الحكومي على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقد همت التعيينات المصادق عليها خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على الأسماء التالية:

-العربي ثابت في منصب الكاتب العام لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

- عزيز سير في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة - جامعة ابن زهر بأكادير- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

-بحافة عدنان في منصب مدير التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة.

 

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