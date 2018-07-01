أسماء التعيينات المصادق عليها خلال المجلس الحكومي ﻿

صادق المجلس الحكومي على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

شوف تيفي: (و م ع)

صادق المجلس الحكومي على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقد همت التعيينات المصادق عليها خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على الأسماء التالية:

-العربي ثابت في منصب الكاتب العام لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

- عزيز سير في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة - جامعة ابن زهر بأكادير- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

-بحافة عدنان في منصب مدير التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة.