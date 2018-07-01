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مؤثر:وفاة مرشح لاجتياز مباراة التوظيف ضمن سلك مفتشي الشرطة فور وصوله للمستشفى المحلي بسلا

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 23:50 مؤثر:وفاة مرشح لاجتياز مباراة التوظيف ضمن سلك مفتشي الشرطة فور وصوله للمستشفى المحلي بسلا | مجتمع
مؤثر:وفاة مرشح لاجتياز مباراة التوظيف ضمن سلك مفتشي الشرطة فور وصوله للمستشفى المحلي بسلا
علم لدى مدرسة الشرطة بأبي القنادل أن مرشحا لاجتياز مباراة التوظيف ضمن سلك مفتشي الشرطة، يبلغ من العمر 26 سنة، توفي مساء اليوم الخميس، مباشرة بعد وصوله للمستشفى المحلي لمدينة سلا لتلقي العلاج نتيجة

شـــوف تيفي:و م ع

علم لدى مدرسة الشرطة بأبي القنادل أن مرشحا لاجتياز مباراة التوظيف ضمن سلك مفتشي الشرطة، يبلغ من العمر 26 سنة، توفي مساء اليوم الخميس، مباشرة بعد وصوله للمستشفى المحلي لمدينة سلا لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لللأمن الوطني، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن الهالك كان قد تقدم صباح نفس اليوم من أجل اجتياز الاختبارات الشفوية والرياضية المعتمدة ضمن مباريات ولوج أسلاك الأمن الوطني، مصحوبا بشهادة طبية وتخطيط للقلب يثبت سلامته الجسدية، قبل أن يتعرض لصعوبة في التنفس أثناء اجتيازه للاختبار الرياضي، حيث تم على الفور إخضاعه للإسعافات الأولية من قبل الطاقم الطبي المتواجد بعين المكان، والذي أشرف على عملية نقله على وجه السرعة لأقرب مؤسسة استشفائية على متن سيارة إسعاف مجهزة تابعة للأمن الوطني، حيث وافته المنية رغم المحاولات المتعددة لإسعافه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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شــوف تيفي المغرب جثة وفاة شرطة النيابة العامة

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