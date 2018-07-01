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كوهلر يفاجئ مجلس الأمن ويطلب إحاطة بخصوص نزاع الصحراء المغربية

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 23:18 كوهلر يفاجئ مجلس الأمن ويطلب إحاطة بخصوص نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك
كوهلر يفاجئ مجلس الأمن ويطلب إحاطة بخصوص نزاع الصحراء المغربية
طلب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، من الأمم المتحدة أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن، الأسبوع المقبل بخصوص نتائج الزيارة التي قام بها أواخر شهر يونيو الماضي إلى العاصمة

شوف تيفي

طلب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، من الأمم المتحدة أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن، الأسبوع المقبل بخصوص نتائج الزيارة التي قام بها أواخر شهر يونيو الماضي إلى العاصمة الجزائر ومخيمات تيندوف وموريتانيا، والرباط، ومدن السمارة والعيون والداخلة .

حيث كان الهدف من تلك الجولة الثانية، هو جس النبض، والضغط على الأطراف المعنية بنزاع الصحراء المغربية المفتعل للعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد، تطبيقا لتوصيات قرار مجلس الأمن الأخير، الذي ألح على ضرورة البحث عن حل للنزاع عن طريق مفاوضات مباشرة.

ومن المنتظر، حسب يومية أخبار اليوم، الصادرة غدا الجمعة، أن يقدم كوهلر أمام المجلس نتائج الاتصالات الأخيرة المباشرة وغير المباشرة مع أطراف النزاع، بما في ذلك خلاصات الزيارة الأخيرة.

إحاطة كوهلر، تضيف اليومية، لم تكن مبرمجة في جدول أعمال مجلس الأمن قبل شهر أكتوبر المقبل، غير أنها أدرجت الأسبوع المقبل بعد طلب شخصي من المبعوث الأممي، وهو الأمر الذي وافق عليه الأعضاء الـ15 للمجلس، حسب وكالة "إيفي".

وعن خلفيات إسراع بتقديم النتائج الأولية لاتصاله مع أطراف النزاع، صرح خبير مغربي في الشؤون الصحراوية لذات اليومية أن "مهلة ستة أشهر بدل سنة التي منحها مجلس الأمن للمبعوث الأممي، لتسليمه تقريرا حول تطورات ملف الصحراء المغربية ، فيها ضغط على كوهلر أكثر منه على المغرب وباقي أطراف النزاع" لهذا يرى "طلب تقديم الإحاطة قبل تقديم التقرير النهائي في أكتوبر، مقاربة ذكية جدا، وفيه حسابات دقيقة يحاول من خلالها رمي الكرة في ملعب مجلس الأمن للضغط على جميع الأطراف".

ويتوقع أن تضم إحاطة كوهلر ملاحظات بخصوص التطورات في الصحراء المغربية وبعض المشاكل والصعوبات التي تواجه البعثة الأممية في الصحراء، خاصة بعد التصعيد العسكري قبل أسابيع في الكركرات ونقاط أخرى، إلى جانب التجاوزات التي تقدم عليها الميلشيات المسلحة التابعة للجبهة الانفصالية في المنطقة.

 

 

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شوف تيفي المغرب كوهلر مجلس الأمن إحاطة نزاع الصحراء

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