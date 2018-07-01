قانون جديد يدخل حيز التنفيد ... مفرقعات عاشوراء تؤدي إلى السجن ﻿

بات استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، من مفرقعات وشهب اصطناعية، وحيازتها، ممنوعا قانونا، ويعرض أصحابه لعقوبات حبسية ومادية، وذلك بعد دخول النص القانوني حيز التنفيذ.

شوف تيفي

بات استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، من مفرقعات وشهب اصطناعية، وحيازتها، ممنوعا قانونا، ويعرض أصحابه لعقوبات حبسية ومادية، وذلك بعد دخول النص القانوني حيز التنفيذ.

وقد نشرت الجريدة الرسمية مقتضيات القانون الجديد الذي يقنن وينظم تداول المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وينص القانون الجديد رقم 22.16، في مادته 54، وفق ما أوردته يومية الاحداث المغربية، الصادرة غدا الجمعة، على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز، دون مبرر قانوني، موادا أولية، أو موادا متفجرة، أو شهبا اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 50 ألفا إلى 500 ألف درهم. أو بإحدى العقوبتين.

إضافة إلى العقوبة الحبسية، تضيف اليومية، ينص القانون على غرامة يتراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم، أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة، أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى، أو صنعها، أو قام بتخزينها، أو الاتجار فيها، أو توزيعها، وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.

كما توعد النص الجديد بالعقوبة ذاتها كل من يقوم بإدخال هذه المواد بـ''طريقة غير قانونية إلى التراب الوطني''، وكذا ''كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية''.