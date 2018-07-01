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توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 22:07 توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة | حوادث و حقوق
توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة
أوقفت مصالح شرطة الحدود المغربية بمنياء طنجة المتوسط، مواطنا فرنسيا من أصول مغربية، يشكل موضوع بحث دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن القضاء المغربي، وذلك للاشتباه في صلته بنشاط شبكة للتهريب الدولي

شوف تيفي

أوقفت مصالح شرطة الحدود المغربية بمنياء طنجة المتوسط، مواطنا فرنسيا من أصول مغربية، يشكل موضوع بحث دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن القضاء المغربي، وذلك للاشتباه في صلته بنشاط شبكة للتهريب الدولي للمخدرات.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه به، والذي يعمل دركيا بضاحية سين سان دوني الباريسية، مرتبط بعملية تهريب دولي لكمية من مخدر الشيرا، سبق وأن أحبطتها مصالح الأمن المغربية شهر غشت 2015، وأسفرت في حينه عن توقيف سائق السيارة التي كانت تنقل كمية مخدر الشيرا. قبل أن يتم تحديد هوية العقل المدبر لهذه العملية، ويتعلق الأمر بمواطنين مغربيين مقيمين بفرنسا، تم توقيف أحدهما منتصف سنة 2017، وتقديمه للعدالة التي أدانته بعقوبة سجنية نافذة.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة بخصوص هذه القضية، التي تبين أن لها امتدادات وروابط عابرة للحدود، من توقيف الدركي الفرنسي، المشتبه به الثاني، صباح أمس الأربعاء، وذلك باعتباره العقل المدبر لهذه العملية الذي تؤكد كافة المعطيات تورطه في التخطيط لها وتنفيذها رفقة باقي الموقوفين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي المغرب توقيف دركي فرنسا مبحوث قضية اتجار دولي المخدرات

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