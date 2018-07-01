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أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 21:38 أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت | حوادث و حقوق
أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت
أحيل صباح اليوم الخميس على أنظار وكيل الملك باستئنافية مدينة أكادير أربعة شبان متورطين في ملف يتعلق بتعريض فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة لاغتصاب جماعي بداية هذا الأسبوع بمدينة تيزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت

أحيل صباح اليوم الخميس على أنظار وكيل الملك باستئنافية مدينة أكادير أربعة شبان متورطين في ملف يتعلق بتعريض فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة لاغتصاب جماعي بداية هذا الأسبوع بمدينة تيزنيت.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فحيثيات القضية تعود إلى يوم الأحد الماضي بعدما أقدم أربعة شبان على استدراج فتاة تبلغ من العمر 15 سنة تنحدر من أحد الدواوير القروية المتاخمة لمدينة تيزنيت إلى واحة متواجدة بحي "دوتركا" وعملوا على خلع ملابسها والتناوب على عملية اغتصابها وممارسة الجنس عليها لساعات، قبل أن يقترح أحد المشتبه بهم على أصدقائه الذهاب لمنزل يملك مفاتيحه بذات الحي لإكمال المتعة الجنسية رفقة الفريسة التي ظفروا بها.

وأضافت ذات المصادر، أن الشبان الآخرين استجابوا لمقترح مرافيقهم سريعا، وتوجه الكل صوب أحد المنازل وقضوا ليلة ماجنة به رفقة الفتاة القاصرة، حيث ظلوا منتشين بجسدها ويمارسون الجنس عليها بشكل متناوب لحدود الساعات الأولى من الصباح، ليطلقوا سبيلها وينصرف الكل لحال سبيله.

وذكرت مصادر "شوف تيفي"، أنه بعد عودة الفتاة إلى منزل أسرتها حاصرها والداها بسيل من الأسئلة عن سبب غيابها ليومين عن البيت، والمكان الذي قضت فيه اليومين، وأمام إصرار أمها وأبيها على معرفة حقيقة غيابها، انهارت الفتاة، ودخلت في بكاء هيستيري، لتبدأ في سرد تفاصيل استدراجها من طرف شابين من مدينة تيزنيت وشابين من منطقة وجان لحي دوتركا، والتناوب على ممارسة الجنس عليها لمدة يومين متتابعين.

ونزلت هذه التفاصيل المؤلمة على قلوب والديها كالصاعقة، حيث عملوا على مرافقتها صوب سرية الدرك الملكي، وتقدموا بشكاية تفيد بتعرض فلذة كبدهم لاغتصاب جماعي من طرف أربعة شبان.

وبناء على الشكاية باشرت عناصر الدرك الملكي بتيزنيت تحرياتها وأبحاثها الميدانية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بعد الاستماع للضحية في محضر رسمي وفي ظرف جد وجيز تم تحديد هوية المشتبه بهم الأربعة، وبتعليمات صارمة من الوكيل العام للملك، جرى توقيفهم وإحالتهم على أنظار الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم حول حيثيات وملابسات الحادث، قبل أن يتقرر تقديمهم صباح اليوم الخميس أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير بتهمة التغرير بقاصرة، وهتك العرض وإعداد وكر للدعارة، وعدم التبليغ والاغتصاب بشكل جماعي.



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شوف تيفي المغرب أكادير تيزنيت اغتصاب جماعي أربعة شبان فتاة قاصر استئنافية

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