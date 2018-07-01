 إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قانون جديد يدخل حيز التنفيد ... مفرقعات عاشوراء تؤدي إلى السجن | مجتمع

قانون جديد يدخل حيز التنفيد ... مفرقعات عاشوراء تؤدي إلى السجن

توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة

أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت | حوادث و حقوق

أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت

إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها | بوليتيك

إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها

السلطات الأمنية تلقي القبض على المعتدي على فنان شعبي ليلة الجمعة الماضية ببنمسيك | حوادث و حقوق

السلطات الأمنية تلقي القبض على المعتدي على فنان شعبي ليلة الجمعة الماضية ببنمسيك

حريق مهول يأتي على جميع القبور بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية | حوادث و حقوق

حريق مهول يأتي على جميع القبور بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية

السرعة المفرطة لسيارة تأدي إلى انقلاب حافلة بفاس | حوادث و حقوق

السرعة المفرطة لسيارة تأدي إلى انقلاب حافلة بفاس

وزير الصحة يرفض استقالة الطبيب المثير للجدل المهدي الشافعي ويؤكد أن الصحة المغربية بحاجة له | مجتمع

وزير الصحة يرفض استقالة الطبيب المثير للجدل ''المهدي الشافعي'' ويؤكد أن الصحة المغربية بحاجة له

الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد | بوليتيك

الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 21:36 إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها | بوليتيك
إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت يومه الخميس حكمها بعزل رئيس الجماعة القروية ''سيدي وساي'' الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت بها ''محمد سعيد كرم'' من مهامه

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت يومه الخميس حكمها بعزل رئيس الجماعة القروية ''سيدي وساي'' الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت بها ''محمد سعيد كرم'' من مهامه على رأس الجماعة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن عزل رئيس جماعة سيدي وساي المنتمي لحزب الاستقلال جاء بعد أن رفع عامل اشتوكة أيت بها لدعوى قضائية ضده إثر تقرير أنجزته لجنة خاصة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي رصد مجموعة من الاختلالات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة التي يترأسها.

وهو التقرير الأسود الذي استندت عليه المحكمة في البث في ملف الرئيس السالف الذكر، و الذي يحمل رقم 2018/7115/1376 وقضت بعزله من مهامه بجماعة سيدي وساي مع ما يترتب عن ذلك قانونا كما هو مبين في حيثيات هذا الحكم مع تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى والأمر بتبليغ مقتضيات الحكم للجهات المعنية.

يشار أنه سبق وأن صدرت في حق عدد من رؤساء الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت باها عقوبات تأديبية مؤخرا، وصلت في أقصاها العزل، وهو ما ينطبق على كل من رئيس جماعة ''أوكنز'' و جماعة ''هلالة'' بتاريخ 7 يونيو الماضي، إثر طعن تقدم به عامل إقليم اشتوكة آيت باها، أمام المحكمة الإدارية بأكادير، فيما يخص مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفيْن، خصوصا محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظّفيْن، ورفضا التنازل عنهما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها إدارية أكادير عزل رئيس جماعة سيدي وساي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد | بوليتيك

الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد

بعد خطاب العرش.. الملك يُــلــغي عطلة وزراء العثمــاني | بوليتيك

بعد خطاب العرش.. الملك يُــلــغي عطلة وزراء العثمــاني

الأميــن العام لحزب السنبلة امحنــد العنصــر يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب | بوليتيك

الأميــن العام لحزب السنبلة ''امحنــد العنصــر'' يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب

على إثر الضجة التي أحدثتها زوجة المهاجر المغربي بمحاولة إحراق جثته امتثالا للطقوس الكاثوليكية ... الحكومة المغربية تدخل على الخط | بوليتيك

على إثر الضجة التي أحدثتها زوجة المهاجر المغربي بمحاولة إحراق جثته امتثالا للطقوس الكاثوليكية ... الحكومة المغربية تدخل على الخط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب منزله..أول خروج إعلامي للزوجة الثانية للفنان الراحل قشبال..كان مسيميني لالاتو وعمرو خلاني غضبت | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

من قلب منزله..أول خروج إعلامي للزوجة الثانية للفنان الراحل قشبال..كان مسيميني لالاتو وعمرو خلاني غضبت

العافية شعلات فمقبرة بالعطـاوية | خارج البلاطو

العافية شعلات فمقبرة بالعطـاوية

في أول تصريح.. أب الطفل الذي تعرض لمحاولة الاغتصاب يكشف تفاصيل خطيرة بالمدينة القديمة فكازا | خارج البلاطو

في أول تصريح.. أب الطفل الذي تعرض لمحاولة الاغتصاب يكشف تفاصيل خطيرة بالمدينة القديمة فكازا

بالفيديو..بسباب بنت..قتــل خيال فموسم التبوريدة بالمحمديــــة | بــووز

بالفيديو..بسباب بنت..قتــل خيال فموسم التبوريدة بالمحمديــــة

﻿

آخر المستجدات

قانون جديد يدخل حيز التنفيد ... مفرقعات عاشوراء تؤدي إلى السجن | مجتمع
منذ 20 دقيقة

قانون جديد يدخل حيز التنفيد ... مفرقعات عاشوراء تؤدي إلى السجن

توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة

أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت | حوادث و حقوق

أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت

إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها | بوليتيك

إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.