إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت يومه الخميس حكمها بعزل رئيس الجماعة القروية ''سيدي وساي'' الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت بها ''محمد سعيد كرم'' من مهامه

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت يومه الخميس حكمها بعزل رئيس الجماعة القروية ''سيدي وساي'' الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت بها ''محمد سعيد كرم'' من مهامه على رأس الجماعة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن عزل رئيس جماعة سيدي وساي المنتمي لحزب الاستقلال جاء بعد أن رفع عامل اشتوكة أيت بها لدعوى قضائية ضده إثر تقرير أنجزته لجنة خاصة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي رصد مجموعة من الاختلالات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة التي يترأسها.

وهو التقرير الأسود الذي استندت عليه المحكمة في البث في ملف الرئيس السالف الذكر، و الذي يحمل رقم 2018/7115/1376 وقضت بعزله من مهامه بجماعة سيدي وساي مع ما يترتب عن ذلك قانونا كما هو مبين في حيثيات هذا الحكم مع تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى والأمر بتبليغ مقتضيات الحكم للجهات المعنية.

يشار أنه سبق وأن صدرت في حق عدد من رؤساء الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت باها عقوبات تأديبية مؤخرا، وصلت في أقصاها العزل، وهو ما ينطبق على كل من رئيس جماعة ''أوكنز'' و جماعة ''هلالة'' بتاريخ 7 يونيو الماضي، إثر طعن تقدم به عامل إقليم اشتوكة آيت باها، أمام المحكمة الإدارية بأكادير، فيما يخص مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفيْن، خصوصا محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظّفيْن، ورفضا التنازل عنهما.