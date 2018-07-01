 السلطات الأمنية تلقي القبض على المعتدي على فنان شعبي ليلة الجمعة الماضية ببنمسيك ﻿
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السلطات الأمنية تلقي القبض على المعتدي على فنان شعبي ليلة الجمعة الماضية ببنمسيك

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 21:28 السلطات الأمنية تلقي القبض على المعتدي على فنان شعبي ليلة الجمعة الماضية ببنمسيك | حوادث و حقوق
السلطات الأمنية تلقي القبض على المعتدي على فنان شعبي ليلة الجمعة الماضية ببنمسيك
ألقت السلطات الأمنية ببنمسيك القبض على قاطع الطريق الملقب بـ ''الطيمبارا'' الذي اعتدى على فنان شعبي معروف باسم ''سلطان السواكن'' في منطقة بنمسيك.

شوف تيفي:

ألقت السلطات الأمنية ببنمسيك القبض على قاطع الطريق الملقب بـ ''الطيمبارا'' الذي اعتدى على فنان شعبي معروف باسم ''سلطان السواكن'' في منطقة بنمسيك.

وأفاد مصدر لشوف تيفي، أن العناصر الأمنية، بعدما تربصت بالجاني صباح اليوم الخميس، ألقت القبض عليه وهو في حالة تخدير وبحوزته سكين من الحجم الكبير، بحي السالمية بنمسيك.

وأضاف ذات المصدر، أن الفنان الشعبي ''يونس الدكالي'' الملقب ب''سلطان السواكن'' كان قد تعرض لاعتداء ليلة الجمعة الماضية، في شارع العربي البناي قرية الجماعة من طرف الملقب بـ''الطيمبارا''، وأصابه بضربات بآلة حادة ''ساطور'' بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس وتحت العين والأنف واليدين وعلى إثرها تم نقله إلى مستشفى 20 غشت وبعدها إلى مستشفى ''موريزكَو''.

وفور إلقاء القبض على المتهم تم نقله إلى مخفر الشرطة لفتح تحقيق معه من أجل تقديمه إلى القضاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب السلطات الأمنية القبض المعتدي الفنان الشعبي بنمسيك

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