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حريق مهول يأتي على جميع القبور بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 21:19 حريق مهول يأتي على جميع القبور بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية | حوادث و حقوق
حريق مهول يأتي على جميع القبور بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية
شب حريق مهول أتى على جميع المقابر، بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية، في ظروف غامضة، تجهل إلى حد الآن أسبابها.

شوف تيفي:

شب حريق مهول أتى على جميع المقابر، بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية، في ظروف غامضة، تجهل إلى حد الآن أسبابها.

وأفاد مصدر مطلع، لـ"شوف تيفي" أن الحريق شب اليوم في مقبرة العطاوية على الساعة 14:00 ، وأضاف ذات المتحدث أن المقبرة توجد بالقرب من ضريح "سيدي أحمد"، الذي يعرف زيارة العديد من الزوار، خاصة بعد إغلاق "بويا عمر".

وأكد ذات المصدر، "أن المقبرة تنعدم فيها الحراسة، رغم الطلبات التي تقدموا بها إلى مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومصالح البلدية، دون استجابة من المسؤولين" وأضاف،" أن المقبرة تعرف حالة من العبث والفوضى، حيث تعتبر ملاذا للسكارى والمجانين، وأن الساكنة تتفاجأ كل مرة بالنبش والعبث بالقبور، حيث تنتشر مظاهر الشعوذة والسحر".

وأشار المتحدث إلى أنه تم إخماد النار الملتهبة بالمقبرة بجهود من المواطنين إلى أن حلت عناصر الوقاية المدنية متأخرين، دون تدخل من السلطات للبحث والكشف عن أسباب الحريق.



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شوف تيفي المغرب حريق القبور المقبرة الوحيدة العطاوية

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