 السرعة المفرطة لسيارة تأدي إلى انقلاب حافلة بفاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قانون جديد يدخل حيز التنفيد ... مفرقعات عاشوراء تؤدي إلى السجن | مجتمع

قانون جديد يدخل حيز التنفيد ... مفرقعات عاشوراء تؤدي إلى السجن

توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة

أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت | حوادث و حقوق

أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت

إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها | بوليتيك

إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها

السلطات الأمنية تلقي القبض على المعتدي على فنان شعبي ليلة الجمعة الماضية ببنمسيك | حوادث و حقوق

السلطات الأمنية تلقي القبض على المعتدي على فنان شعبي ليلة الجمعة الماضية ببنمسيك

حريق مهول يأتي على جميع القبور بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية | حوادث و حقوق

حريق مهول يأتي على جميع القبور بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية

السرعة المفرطة لسيارة تأدي إلى انقلاب حافلة بفاس | حوادث و حقوق

السرعة المفرطة لسيارة تأدي إلى انقلاب حافلة بفاس

وزير الصحة يرفض استقالة الطبيب المثير للجدل المهدي الشافعي ويؤكد أن الصحة المغربية بحاجة له | مجتمع

وزير الصحة يرفض استقالة الطبيب المثير للجدل ''المهدي الشافعي'' ويؤكد أن الصحة المغربية بحاجة له

الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد | بوليتيك

الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

السرعة المفرطة لسيارة تأدي إلى انقلاب حافلة بفاس

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 21:04 السرعة المفرطة لسيارة تأدي إلى انقلاب حافلة بفاس | حوادث و حقوق
السرعة المفرطة لسيارة تأدي إلى انقلاب حافلة بفاس
عرفت الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات عند نقطة بوكرون يومه الخميس 2 غشت 2018، حادث انقلاب حافلة كانت في طريقها بين فاس وجماعة حمرية.

شوف تيفي

عرفت الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات عند نقطة بوكرون يومه الخميس 2 غشت 2018، حادث انقلاب حافلة كانت في طريقها بين فاس وجماعة حمرية.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فـتعود أسباب الحادث حسب شهود عيان إلى زيغ الحافلة عن مسارها على إثر تفادي سائقها الاصطدام بسيارة خفيفة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس وتسير بسرعة كبيرة .

وترجح ذات المصادر أن تكون السرعة التي كان يسير بها سائق السيارة من بين أسباب هذا الحادث الذي لحسن الحظ لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب .

هــذا وفور وقوع الحادث هرع رجال الدرك الملكي إلى عين المكان قصد القيام بالمتعين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السرعة المفرطة حادثة سير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة

أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت | حوادث و حقوق

أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت

السلطات الأمنية تلقي القبض على المعتدي على فنان شعبي ليلة الجمعة الماضية ببنمسيك | حوادث و حقوق

السلطات الأمنية تلقي القبض على المعتدي على فنان شعبي ليلة الجمعة الماضية ببنمسيك

حريق مهول يأتي على جميع القبور بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية | حوادث و حقوق

حريق مهول يأتي على جميع القبور بالمقبرة الوحيدة بمدينة العطاوية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب منزله..أول خروج إعلامي للزوجة الثانية للفنان الراحل قشبال..كان مسيميني لالاتو وعمرو خلاني غضبت | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

من قلب منزله..أول خروج إعلامي للزوجة الثانية للفنان الراحل قشبال..كان مسيميني لالاتو وعمرو خلاني غضبت

العافية شعلات فمقبرة بالعطـاوية | خارج البلاطو

العافية شعلات فمقبرة بالعطـاوية

في أول تصريح.. أب الطفل الذي تعرض لمحاولة الاغتصاب يكشف تفاصيل خطيرة بالمدينة القديمة فكازا | خارج البلاطو

في أول تصريح.. أب الطفل الذي تعرض لمحاولة الاغتصاب يكشف تفاصيل خطيرة بالمدينة القديمة فكازا

بالفيديو..بسباب بنت..قتــل خيال فموسم التبوريدة بالمحمديــــة | بــووز

بالفيديو..بسباب بنت..قتــل خيال فموسم التبوريدة بالمحمديــــة

﻿

آخر المستجدات

قانون جديد يدخل حيز التنفيد ... مفرقعات عاشوراء تؤدي إلى السجن | مجتمع
منذ 24 دقيقة

قانون جديد يدخل حيز التنفيد ... مفرقعات عاشوراء تؤدي إلى السجن

توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف دركي فرنسي مبحوث عنه في قضية اتجار دولي للمخدرات بطنجة

أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت | حوادث و حقوق

أربعة شبان يغتصبون جماعيا فتاة قاصرة بتزنيت ويجبرونها على المبيت

إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها | بوليتيك

إدارية أكادير تقرر عزل رئيس جماعة وبرلماني باشتوكة أيت بها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.