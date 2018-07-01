السرعة المفرطة لسيارة تأدي إلى انقلاب حافلة بفاس ﻿

عرفت الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات عند نقطة بوكرون يومه الخميس 2 غشت 2018، حادث انقلاب حافلة كانت في طريقها بين فاس وجماعة حمرية.

شوف تيفي

عرفت الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات عند نقطة بوكرون يومه الخميس 2 غشت 2018، حادث انقلاب حافلة كانت في طريقها بين فاس وجماعة حمرية.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فـتعود أسباب الحادث حسب شهود عيان إلى زيغ الحافلة عن مسارها على إثر تفادي سائقها الاصطدام بسيارة خفيفة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس وتسير بسرعة كبيرة .

وترجح ذات المصادر أن تكون السرعة التي كان يسير بها سائق السيارة من بين أسباب هذا الحادث الذي لحسن الحظ لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب .

هــذا وفور وقوع الحادث هرع رجال الدرك الملكي إلى عين المكان قصد القيام بالمتعين.