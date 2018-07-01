وزير الصحة يرفض استقالة الطبيب المثير للجدل ''المهدي الشافعي'' ويؤكد أن الصحة المغربية بحاجة له ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن وزارة الصحة رفضت طلب الاستقالة الذي تقدم به الدكتور ''المهدي الشافعي'' المثير للجدل الأسبوع الماضي وذلك على إثر ما أسماه المضايقات والتعسفات الإدارية التي يتعرض

شوف تيفي:تيزنيت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن وزارة الصحة رفضت طلب الاستقالة الذي تقدم به الدكتور ''المهدي الشافعي'' المثير للجدل الأسبوع الماضي وذلك على إثر ما أسماه المضايقات والتعسفات الإدارية التي يتعرض لها من طرف مسؤولي إدارة مستشفى الحسن الأول بتيزنيت.

وأكد أنس الدكالي في لقاء صحفي أجراه صباح اليوم أن وزارة الصحة لا يمكنها أن تقبل أي استقالة لأي إطار طبي ذي كفاءة عالية كيفما كان نوعه، مشددا على أن المستشفيات الوطنية بحاجة لأمثال الشافعي واستقالته غير مقبولة .

وأوضح الوزير في معرض كلامه أن القضية التي يتابع فيها الدكتور الشافعي بين يدي السلطة القضائية ولا يمكن الخوض فيها أو الكلام عنها لكون القضاء هو الوحيد الذي يملك صلاحية ذلك مشيرا إلى أنه لا يريد التشويش على السير العادي للملف.

ومن جانبه رد الدكتور الشافعي على تصريح الوزير بأنه مازال متمسكا بعدالة قضيته وسيتخذ كافة الإجراءات لرد الاعتبار وأضاف أنه متشبث بقرار استقالته ولن يتنازل عنه بالرغم من رفض الوزارة لذلك.

و قال بالحرف : ” السيد الوزير، مشكلتي بدأت بتعسفات إدارية أساسها مدير المستشفى، مرورا بالمندوب الإقليمي للصحة و المدير الجهوي للصحة لتصل وزارتكم و أنا صامد على استقالتي في غياب أخذكم بحيثيات الموضوع و حل لمشكل التعسف الإداري”.