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الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد | بوليتيك

الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد

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الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 20:00 الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد | بوليتيك
الاتحاد الدستوري في بلاغ له يؤكد على الانخراط الفعال و اللامشروط في تنزيل النموذج التنموي الجديد
أشاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بمضامين الخطاب الملكي للذكرى الـ 19 لعيد العرش، حيث اعتبره حاملا ''لأفكار سديدة'' من شأنها النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية كما تمثل فعليا أجوبة عملية

شوف تيفي: مصطفى ضو

 

أشاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بمضامين الخطاب الملكي للذكرى الـ 19 لعيد العرش، حيث اعتبره حاملا "لأفكار سديدة" من شأنها النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية كما تمثل فعليا أجوبة عملية على انتظارات جماهير وفئات واسعة من الشعب المغربي.

وحسب بلاغ صادر عن الحزب توصلت شوف تيفي بنسخة منه، بعد اجتماع المكتب السياسي يوم الأربعاء 1غشت 2018، بمقر الحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام محمد ساجد، أكد الحزب "انخراطه الفعال واللامشروط في بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية كخارطة لبناء النموذج التنموي الجديد"، مشيدا بالتأكيد الملكي على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وبخصوص الأحزاب السياسية، اعتز الحزب بالإشادة الملكية بدورها "في ترسيخ الاختيار الديمقراطي والتعاطي الإيجابي مع قضايا المواطنين...والانفتاح على نخب جديدة يكون الشباب عمادها".

وعلى الجانب الاجتماعي حيى الاتحاد الدستوري على الأهمية القصوى التي يوليها الملك محمد السادس للمجال الاجتماعي "من خلال تشجيع وتبسيط مساطر الاستثمار المنتج لفرص الشغل"باعتباره"أسمى أشكال الحماية الاجتماعية"، عبر "إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار...وتفعيل الإصلاحات الخاصة بالمراكزالجهوية للاستثمار".

الجانب البيئي أيضا كان حاضرا في البلاغ الحزبي لحزب الحصان،حيث أكد على دعمه "للاستراتيجية الملكية لمعالجة إشكالات الموارد المائية المبنية أساسا على سياسة بناء السدود لتحقيق الأمن المائي".

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