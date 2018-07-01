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بعد خطاب العرش.. الملك يُــلــغي عطلة وزراء العثمــاني

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 19:54 بعد خطاب العرش.. الملك يُــلــغي عطلة وزراء العثمــاني | بوليتيك
بعد خطاب العرش.. الملك يُــلــغي عطلة وزراء العثمــاني
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومي٬ مصطفى الخلفي٬ إنه ''ليس هناك عطلة للحكومة٬ ويمكن لوزير أو وزراء طلب عطلة لأسبوع أو أسبوعين والعمل

شوف تيفي:

 

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومي٬ مصطفى الخلفي٬ إنه "ليس هناك عطلة للحكومة٬ ويمكن لوزير أو وزراء طلب عطلة لأسبوع أو أسبوعين والعمل الحكومي سيستمر".

وأوضح الخلفي، اليوم الخميس، أن "مجلس الحكومة سيجتمع نهاية شهر غشت الحالي لتتبع تنفيذ الإجراءات التي طالب بها الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش".

وكان الملك قد طالب في خطاب العرش بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر القادم٬ بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.

كما طالب بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها٬ واعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار.

 

 

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