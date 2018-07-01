 المديرية العامة للأمن الوطني توضح حقيقة اتهام مواطنة لرئيس دائرة أمنية بالابتزاز والرشوة بالبيضاء ﻿
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المديرية العامة للأمن الوطني توضح حقيقة اتهام مواطنة لرئيس دائرة أمنية بالابتزاز والرشوة بالبيضاء

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 19:39 المديرية العامة للأمن الوطني توضح حقيقة اتهام مواطنة لرئيس دائرة أمنية بالابتزاز والرشوة بالبيضاء | مجتمع
المديرية العامة للأمن الوطني توضح حقيقة اتهام مواطنة لرئيس دائرة أمنية بالابتزاز والرشوة بالبيضاء
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المعطيات التي نشرتها جريدة وطنية، والمتعلقة بما وصفته باتهام سيدة لرئيس دائرة أمنية بمدينة الدار البيضاء بالابتزاز والرشوة والتستر على شخص تتهمه

شوف تيفي

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المعطيات التي نشرتها جريدة وطنية، والمتعلقة بما وصفته باتهام سيدة لرئيس دائرة أمنية بمدينة الدار البيضاء بالابتزاز والرشوة والتستر على شخص تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، وفق بيان حقيقة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الخميس، "قد تعاملت بجدية مع الاتهامات الصادرة عن المعنية بالأمر، وفتحت بشأنها بحثا إداريا شمل مراجعة كافة الإجراءات المسطرية التي أنجزتها مصالح الأمن بخصوص الشكاية التي تتهم فيها شخصا بتعريضها للتحرش الجنسي بالشارع العام، فضلا عن التحقق من صحة التجاوزات المهنية والشطط المنسوب لرئيس دائرة الشرطة التي باشرت هذه القضية".

وخلصت نتائج البحث، إلى ضرورة توضيح مجموعة من المعطيات، يضيف البيان، حيث أنه " بتاريخ 27 يونيو 2018، توصلت الدائرة 27 للشرطة بمدينة الدار البيضاء بشكاية من سيدة حول تعرضها للتحرش الجنسي المقرون بالعنف بالشارع العام، إذ تم على الفور استدعاء المشتكى به وتحصيل إفادته في محضر رسمي، نفى فيه بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، الأمر نفسه الذي زكته تصريحات ثلاثة من الشهود الذين حضورا أطوار الواقعة، والذين أجمعوا على تعرض الضحية للعنف اللفظي من أحد الأشخاص، دون تسجيل تعرضها لأي اعتداء جسدي".

كما أوضح البيان، أن "النيابة العامة أصدرت على ضوء هذه المعطيات، تعليماتها بإجراء مواجهة بين طرفي الشكاية، وهو الأمر الذي رفضته المشتكية من خلال عدم الاستجابة لكافة الاستدعاءات الموجهة لها في هذا الصدد، لتأمر النيابة العامة بعد تجديد الاتصال بها بإحالة المسطرة القضائية المنجزة بخصوص هذه القضية عليها بتاريخ 12 يوليوز 2018."

أما بخصوص الشق المتعلق باتهام رئيس دائرة الشرطة بممارسة الابتزاز في حق المشتكية، يؤكد البلاغ، "فقد تبين من خلال البحث الذي شمل كافة الأطراف، بمن فيهم الضحية المفترضة، عن عدم وجود أي دليل ملموس أو مادي حول وجود تجاوزات مهنية أو شطط في استعمال السلطة في حق المسؤول الأمني عن الدائرة 27 للشرطة، الذي يسجل في حقه مراعاة الضوابط المهنية والقانونية خلال الإشراف على المعالجة الميدانية والمسطرية لهذه القضية".

كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال ذات البيان، "حرصها على التفاعل الجدي والسريع مع ما يتم تداوله إعلاميا من أخبار على صلة بعمل مصالح الشرطة، فهي تؤكد بالمقابل حرصها على صيانة الحقوق واحترام الحماية القانونية المكفولة لجميع الأطراف، بمن فيهم موظفي الشرطة أنفسهم".

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المديرية العامة للأمن الوطني بيان حقيقة اتهام مواطنة رئيس دائرة أمنية الابتزاز الرشوة الدار البيضاء

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