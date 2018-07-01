بنمسيك تعاني من الضبط الأمني .. اعتداء على شاب عشريني من طرف أربعة مشرملين في واضحة النهار ﻿

تعرض شاب يبلغ من العمر 22 سنة، لاعتداء شنيع من طرف أربعة مشرملين مدججين بالسواطير بمنطقة بنمسيك.

شوف تيفي

تعرض شاب يبلغ من العمر 22 سنة، لاعتداء شنيع من طرف أربعة مشرملين مدججين بالسواطير بمنطقة بنمسيك.

وأفادت مصادر شوف تيفي، أن الشاب تعرض للاعتداء، صباح اليوم الخميس، من طرف هؤلاء المشرملين، بعدما رفض أن يستسلم لتهديداتهم ونهب هاتفه النقال، وقاموا بضربه بـ''سيف'' على مستوى الوجه وبالضبط فوق عينه بقليل، بالحاجب، وانتزعوا هاتفه النقال بعدما تركوه أرضا بدماء التي سالت من وجهه بغزارة، أدخلته في حالة غيبوبة.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم نقل الضحية إلى مستعجلات بنمسيك بسيارة الإسعاف، وبعد أن اكتشفوا أن حالته خطيرة تستدعي عملية دقيقة للغرز على مستوى الوجه، اضطروا إلى نقله إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد.

وقد تم فتح تحقيق من طرف العناصر الأمنية ببنمسيك لتحديد ملابسات الحادث، ولازال البحث جاريا على المشرملين الأربعة.

وقال نفس المصدر، أن شهودا عاينوا وقوع حالة الاعتداء، تعرفوا على أحد عناصر هذه العصابة ''المشرملة''، المتخصصة في السرقة والاعتداء على المارة، دون رقيب ولا حسيب من طرف السلطات الأمنية ببنمسيك، حيث أكد أنه ليلة أمس تعرضت حامل للاعتداء داخل سيارة الإسعاف من طرف مجهولين، داخل نفس المنطقة ببنمسيك.