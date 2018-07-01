الأميــن العام لحزب السنبلة ''امحنــد العنصــر'' يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب ﻿

علمــت ''شوف تيفــي'' من مصــادرها أن ''امحنــد العنصــر'' الأميــن العام لحزب السنبلة قـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب بتقـديـم ترشيحه للتربع على كرســي الأمانة العامة للحزب مرة أخــرى

علمــت ''شوف تيفــي'' من مصــادرها أن ''امحنــد العنصــر'' الأميــن العام لحزب السنبلة قـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب بتقـديـم ترشيحه للتربع على كرســي الأمانة العامة للحزب مرة أخــرى وفسح المجال لآخرين ...

وحسب مصــادر مقــربة من قيادات حزب السنبلة فالأمين العام لحزب السنبلة استوعب الخطاب الملكي الأخيـر بمناسبة عيد العرش، والذي ركز من خلاله الملك محمد السادس على دعوة الأحزاب السياسية إلـى الانفتاح بشكل أكبر على النخب والشباب، والقيام بنقد ذاتي.

يشــار إلى أن الخطاب الملكي ذكر أن الأحزاب تقوم في الواقع بمجهودات من أجل النهوض بدورها، إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم.