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تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 19:20 تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة | حوادث و حقوق
تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة
تسبب تماس كهربائي بحي ''راس المصلى'' بمدينة طنجة، في نشوب حريق كبير أفضى إلى خسائر مادية جسيمة.

شوف تيفي:

تسبب تماس كهربائي بحي ''راس المصلى'' بمدينة طنجة، في نشوب حريق كبير أفضى إلى خسائر مادية جسيمة.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن الحادث وقع، بعد زوال اليوم الخميس، نتيجة تماس أسلاك كهربائية مع جهاز تكييف في واجهة أحد المنازل، بفعل الرياح القوية التي تشهدها المدينة.

وبحسب نفس المصادر، فإن النيران امتدت إلى منزل مجاور متسببة في حالة من الفزع في أوساط ساكنة الحي.

غير أن تدخل مصالح الإطفاء التابعة للوقاية المدنية، مكن من تطويق النيران التي تسببت في خسائر مادية كبيرة على مستوى تجهيزات وأثار المنزلين المنكوبين.

ويقول سكان الحي، يضيف المصدر، إن هذا الحادث، يؤكد الأخطار المحذقة بمنازلهم، بالنظر إلى الوضعية العشوائية التي توجد عليها الأسلاك الكهربائية المتدلية.

وحسب متحدثين من عين المكان، فهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث لنفس الأسباب، مما يجعل تدخل الجهات المسؤولة، أمرا ملحا.

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شوف تيفي المغرب تماس كهربائي حريق خسائر جسيمة طنجة

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