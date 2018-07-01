على إثر الضجة التي أحدثتها زوجة المهاجر المغربي بمحاولة إحراق جثته امتثالا للطقوس الكاثوليكية ... الحكومة المغربية تدخل على الخط ﻿

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لن تقبل ''إطلاقا'' حرق جثة مهاجر مغربي بفرنسا.

شوف تيفي:

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لن تقبل "إطلاقا" حرق جثة مهاجر مغربي بفرنسا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جواب على سؤال، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "القطاع الحكومي المعني يتابع الموضوع".

وكانت قناة شوف تيفي قد علمت من مصادر موثوق بها أن مهاجرا مغربيا يدعى، قيد حياته بـ" حسن النبيري" يبلغ من العمر 45 سنة وكان يقيم بفرنسا رفقة أبنائه وزوجته الكاثوليكية، لقي مصرعه يوم 24 يوليوز المنصرم على إثر لسعة حشرة سامة، أرادت زوجته حرق جثته قائلة : " إنها وصية زوجي المرحوم لقد أوصاني بذلك قبل مماته".

وأمام هذا الأمر، قامت عائلة المهاجر المغربي برفع دعوى قضائية لدى محكمة بوردو الفرنسية منددين بعدم حرق ابنهم المسلم.

وعلى أثر هذه القضية التي خلقت ضجة إعلامية في المشهدين المغربي والفرنسي قال الخلفي في ذات الندوة "نرجو أن تقع مراجعة الحكم القضائي الابتدائي، لأن الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي وبشعور عائلته"، كما شدد على أنه "لا يمكن قبول الأمر تحت أي ظرف من الظروف".

ومن جهتها، تدخلت الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان بباريس على خط هاته القضية التي خلفت ضجة واسعة، قائلة في تصريح لشوف تيفي أمس الاربعاء" أن زوجة الراحل حاولت إيهام العدالة الفرنسية بأن زوجها أوصاها بحرقه على الرغم من أنه يعتنق الديانة الإسلامية "، مضيفة " لقد قدمت ورقة عليها توقيعات أبنائها الإثنين دون المصادقة عليها ما يؤكد أن ذلك غير صحيح وأن الوصية مجرد كذبة ". كما أكدت الجمعية "أنه على الرغم من أن القضية ما زالت أمام أنظار القضاء، إلا أن المؤشرات الأولية تُظهر أن المهاجر المغربي سيجرى دفنه بطريقة طبيعية.

وقد تم الاحتفاظ بجثة المهاجر المغربي في مستودع للأموات في أحد مستشفيات المدينة الفرنسية، وتتمسك أسرة الهالك بحقها في تسلم جثته، ودفن ابنها على الطريقة الإسلامية في أحد المقابر المخصصة لأموات المسلمين.