 مقتل مهاجرة مغربية بالسويد على يد زوجها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المديرية العامة للأمن الوطني توضح حقيقة اتهام مواطنة لرئيس دائرة أمنية بالابتزاز والرشوة بالبيضاء | مجتمع

المديرية العامة للأمن الوطني توضح حقيقة اتهام مواطنة لرئيس دائرة أمنية بالابتزاز والرشوة

بنمسيك تعاني من الضبط الأمني .. اعتداء على شاب عشريني من طرف أربعة مشرملين في واضحة النهار | حوادث و حقوق

بنمسيك تعاني من الضبط الأمني .. اعتداء على شاب عشريني من طرف أربعة مشرملين في واضحة النهار

الأميــن العام لحزب السنبلة امحنــد العنصــر يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب | بوليتيك

الأميــن العام لحزب السنبلة ''امحنــد العنصــر'' يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب

تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة | حوادث و حقوق

تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة

على إثر الضجة التي أحدثتها زوجة المهاجر المغربي بمحاولة إحراق جثته امتثالا للطقوس الكاثوليكية ... الحكومة المغربية تدخل على الخط | بوليتيك

على إثر الضجة التي أحدثتها زوجة المهاجر المغربي بمحاولة إحراق جثته امتثالا للطقوس الكاثوليكية ...

بالفيديو..بعد فضيحة مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء ..شوفو واقع مستشفى عمومي بمدينة إنزكان‎‎ | بووز

بالفيديو..بعد فضيحة مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء ..شوفو واقع مستشفى عمومي بمدينة إنزكان‎‎

مقتل مهاجرة مغربية بالسويد على يد زوجها | حوادث و حقوق

مقتل مهاجرة مغربية بالسويد على يد زوجها

الفرقة الوطنية تستمــع مجددا لـأمــال الهواري في قضية بوعشرين.. وزيان يرافقها | مجتمع

الفرقة الوطنية تستمــع مجددا لـ''أمــال الهواري'' في قضية بوعشرين.. وزيان يرافقها

حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء و مكتب السلامة الصحية آوت | حوادث و حقوق

حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء و مكتب السلامة الصحية ''آوت''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مقتل مهاجرة مغربية بالسويد على يد زوجها

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 17:51 مقتل مهاجرة مغربية بالسويد على يد زوجها | حوادث و حقوق
مقتل مهاجرة مغربية بالسويد على يد زوجها
شهدت ضاحية هيسنغن بمدينة يوتوبوري السويدية، جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها مهاجرة مغربية تبلغ من العمر 35 عاماً، على يد رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، يُعتقد أنه زوجها.

شوف تيفي

شهدت ضاحية هيسنغن بمدينة يوتوبوري السويدية، جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها مهاجرة مغربية تبلغ من العمر 35 عاماً، على يد رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، يُعتقد أنه زوجها.

وقالت وسائل إعلام سويدية محلية، اليوم الخميس، إن المرأة المتوفية من أصول مغربية، وأن زوجها من أصول ليبية، مشيرة أن الجريمة وقعت على خلفية شجار وقع بينهما حول تمديد الإقامة المؤقتة للمرأة كما بينت التحريات الأولى التي قامت بها المصالح الأمنية .

وأشارت الشرطة السويدية، يضيف ذات المصدر، إلى أن الجاني استعمل أداة حادة في الجريمة التي وقعت حوالي الساعة التاسعة والنصف من ليلة الجمعة الماضية.

هذا وقد فتحت المصالح الأمنية لمدينة يوتوبوري تحقيقا لمعرفة دوافع القتل، و من كان وراء هذه الجريمة الشنعاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السويد قتل مهاجرة زوج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بنمسيك تعاني من الضبط الأمني .. اعتداء على شاب عشريني من طرف أربعة مشرملين في واضحة النهار | حوادث و حقوق

بنمسيك تعاني من الضبط الأمني .. اعتداء على شاب عشريني من طرف أربعة مشرملين في واضحة النهار

تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة | حوادث و حقوق

تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة

حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء و مكتب السلامة الصحية آوت | حوادث و حقوق

حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء و مكتب السلامة الصحية ''آوت''

متابعة مستشارة بمجلس جهة سوس ماسة إثر ضلوعها في حادث وفاة شاب ثلاثيني | حوادث و حقوق

متابعة مستشارة بمجلس جهة سوس ماسة إثر ضلوعها في حادث وفاة شاب ثلاثيني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خلافا للمتداول..هذه أسباب إقالة بوسعيد من وزارة المالية و القضية فيها الملايْــر | بوليميك‎
منذ 15 دقيقة

خلافا للمتداول..هذه أسباب إقالة بوسعيد من وزارة المالية و القضية فيها الملايْــر

حارس أمن خاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يرمي بالعلم الوطني أرضا ويقذفه برجله | قنوات أخرى

حارس أمن خاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يرمي بالعلم الوطني أرضا ويقذفه برجله

بالفيديو..كن أول من يستمع لجديد الديفا سميرة سعيد‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..كن أول من يستمع لجديد الديفا ''سميرة سعيد''‎

تصريحات صادمة لجيران الــزوجة اللي قتلها راجلها العساس وهي حامــلة بتمــارة | خارج البلاطو

تصريحات صادمة لجيران الــزوجة اللي قتلها راجلها ''العساس'' وهي حامــلة بتمــارة

﻿

آخر المستجدات

المديرية العامة للأمن الوطني توضح حقيقة اتهام مواطنة لرئيس دائرة أمنية بالابتزاز والرشوة بالبيضاء | مجتمع
منذ 1 دقيقة

المديرية العامة للأمن الوطني توضح حقيقة اتهام مواطنة لرئيس دائرة أمنية بالابتزاز والرشوة

بنمسيك تعاني من الضبط الأمني .. اعتداء على شاب عشريني من طرف أربعة مشرملين في واضحة النهار | حوادث و حقوق

بنمسيك تعاني من الضبط الأمني .. اعتداء على شاب عشريني من طرف أربعة مشرملين في واضحة النهار

الأميــن العام لحزب السنبلة امحنــد العنصــر يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب | بوليتيك

الأميــن العام لحزب السنبلة ''امحنــد العنصــر'' يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب

تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة | حوادث و حقوق

تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.