مقتل مهاجرة مغربية بالسويد على يد زوجها ﻿

شهدت ضاحية هيسنغن بمدينة يوتوبوري السويدية، جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها مهاجرة مغربية تبلغ من العمر 35 عاماً، على يد رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، يُعتقد أنه زوجها.

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شهدت ضاحية هيسنغن بمدينة يوتوبوري السويدية، جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها مهاجرة مغربية تبلغ من العمر 35 عاماً، على يد رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، يُعتقد أنه زوجها.

وقالت وسائل إعلام سويدية محلية، اليوم الخميس، إن المرأة المتوفية من أصول مغربية، وأن زوجها من أصول ليبية، مشيرة أن الجريمة وقعت على خلفية شجار وقع بينهما حول تمديد الإقامة المؤقتة للمرأة كما بينت التحريات الأولى التي قامت بها المصالح الأمنية .

وأشارت الشرطة السويدية، يضيف ذات المصدر، إلى أن الجاني استعمل أداة حادة في الجريمة التي وقعت حوالي الساعة التاسعة والنصف من ليلة الجمعة الماضية.

هذا وقد فتحت المصالح الأمنية لمدينة يوتوبوري تحقيقا لمعرفة دوافع القتل، و من كان وراء هذه الجريمة الشنعاء.