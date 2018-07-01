 الفرقة الوطنية تستمــع مجددا لـ''أمــال الهواري'' في قضية بوعشرين.. وزيان يرافقها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأميــن العام لحزب السنبلة امحنــد العنصــر يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب | بوليتيك

الأميــن العام لحزب السنبلة ''امحنــد العنصــر'' يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب

تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة | حوادث و حقوق

تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة

على إثر الضجة التي أحدثتها زوجة المهاجر المغربي بمحاولة إحراق جثته امتثالا للطقوس الكاثوليكية ... الحكومة المغربية تدخل على الخط | بوليتيك

على إثر الضجة التي أحدثتها زوجة المهاجر المغربي بمحاولة إحراق جثته امتثالا للطقوس الكاثوليكية ...

بالفيديو..بعد فضيحة مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء ..شوفو واقع مستشفى عمومي بمدينة إنزكان‎‎ | بووز

بالفيديو..بعد فضيحة مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء ..شوفو واقع مستشفى عمومي بمدينة إنزكان‎‎

مقتل مهاجرة مغربية بالسويد على يد زوجها | حوادث و حقوق

مقتل مهاجرة مغربية بالسويد على يد زوجها

الفرقة الوطنية تستمــع مجددا لـأمــال الهواري في قضية بوعشرين.. وزيان يرافقها | مجتمع

الفرقة الوطنية تستمــع مجددا لـ''أمــال الهواري'' في قضية بوعشرين.. وزيان يرافقها

حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء و مكتب السلامة الصحية آوت | حوادث و حقوق

حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء و مكتب السلامة الصحية ''آوت''

متابعة مستشارة بمجلس جهة سوس ماسة إثر ضلوعها في حادث وفاة شاب ثلاثيني | حوادث و حقوق

متابعة مستشارة بمجلس جهة سوس ماسة إثر ضلوعها في حادث وفاة شاب ثلاثيني

خــاص..هذا هو الوزير الذي سيُعوض الوزير المغضوب عليه بــوسعيد | اقتصاد

خــاص..هذا هو الوزير الذي سيُعوض الوزير المغضوب عليه ''بــوسعيد''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الفرقة الوطنية تستمــع مجددا لـ''أمــال الهواري'' في قضية بوعشرين.. وزيان يرافقها

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 17:50 الفرقة الوطنية تستمــع مجددا لـأمــال الهواري في قضية بوعشرين.. وزيان يرافقها | مجتمع
الفرقة الوطنية تستمــع مجددا لـ''أمــال الهواري'' في قضية بوعشرين.. وزيان يرافقها
علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت صباح يومه الخميس المصرحة أمال الهواري على خلفيــة قضية توفيق بوعشرين المتابـع بتهم تتعلق بالتحرش والاغتصاب والاتجـار في

شوف تيفي

 

علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت صباح يومه الخميس المصرحة أمال الهواري على خلفيــة قضية توفيق بوعشرين المتابـع بتهم تتعلق بالتحرش والاغتصاب والاتجـار في البشــر.

وأضــافت ذات المصادر أن المحامي محمد زيان رافق المصرحة التي حضرت إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل الاستماع إليها مجددا في قضية اختبائها في منزلــه.

يشــــار أن أمال الهواري رفضت الحضور لجلسة توفيق بوعشرين من أجل الإدلاء بشهادتها أمام هيأة المحكمة ومواجهتها مع تصريحات بوعشرين أمام القاضي بوشعيب فريح .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي محكمة الاستئناف الدار البيضاء محمد زيان أمال الهواري بوعشرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام | مجتمع

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام

مشاكل زوجية تقود متزوجة لمحاولة وضع حد لحياتها بأكادير | مجتمع

مشاكل زوجية تقود متزوجة لمحاولة وضع حد لحياتها بأكادير

مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان | مجتمع

مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تحتج لعدم توفر الماء الشروب | مجتمع

ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تحتج لعدم توفر الماء الشروب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خلافا للمتداول..هذه أسباب إقالة بوسعيد من وزارة المالية و القضية فيها الملايْــر | بوليميك‎
منذ 9 دقائق

خلافا للمتداول..هذه أسباب إقالة بوسعيد من وزارة المالية و القضية فيها الملايْــر

حارس أمن خاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يرمي بالعلم الوطني أرضا ويقذفه برجله | قنوات أخرى

حارس أمن خاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يرمي بالعلم الوطني أرضا ويقذفه برجله

بالفيديو..كن أول من يستمع لجديد الديفا سميرة سعيد‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..كن أول من يستمع لجديد الديفا ''سميرة سعيد''‎

تصريحات صادمة لجيران الــزوجة اللي قتلها راجلها العساس وهي حامــلة بتمــارة | خارج البلاطو

تصريحات صادمة لجيران الــزوجة اللي قتلها راجلها ''العساس'' وهي حامــلة بتمــارة

﻿

آخر المستجدات

الأميــن العام لحزب السنبلة امحنــد العنصــر يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

الأميــن العام لحزب السنبلة ''امحنــد العنصــر'' يقـــرر ألا يخوض غمار المنافسة على قيادة الحزب

تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة | حوادث و حقوق

تماس كهربائي يشعل حريقا تسبب في خسائر جسيمة في منزلين بطنجة

على إثر الضجة التي أحدثتها زوجة المهاجر المغربي بمحاولة إحراق جثته امتثالا للطقوس الكاثوليكية ... الحكومة المغربية تدخل على الخط | بوليتيك

على إثر الضجة التي أحدثتها زوجة المهاجر المغربي بمحاولة إحراق جثته امتثالا للطقوس الكاثوليكية ...

بالفيديو..بعد فضيحة مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء ..شوفو واقع مستشفى عمومي بمدينة إنزكان‎‎ | بووز

بالفيديو..بعد فضيحة مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء ..شوفو واقع مستشفى عمومي بمدينة إنزكان‎‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.