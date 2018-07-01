الفرقة الوطنية تستمــع مجددا لـ''أمــال الهواري'' في قضية بوعشرين.. وزيان يرافقها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت صباح يومه الخميس المصرحة أمال الهواري على خلفيــة قضية توفيق بوعشرين المتابـع بتهم تتعلق بالتحرش والاغتصاب والاتجـار في

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت صباح يومه الخميس المصرحة أمال الهواري على خلفيــة قضية توفيق بوعشرين المتابـع بتهم تتعلق بالتحرش والاغتصاب والاتجـار في البشــر.

وأضــافت ذات المصادر أن المحامي محمد زيان رافق المصرحة التي حضرت إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل الاستماع إليها مجددا في قضية اختبائها في منزلــه.

يشــــار أن أمال الهواري رفضت الحضور لجلسة توفيق بوعشرين من أجل الإدلاء بشهادتها أمام هيأة المحكمة ومواجهتها مع تصريحات بوعشرين أمام القاضي بوشعيب فريح .